Українців попередили про затримки з пропуском на кордоні: що трапилося

ЄС планується оновлення інформаційних систем, які використовуються у прикордонному контролі

У країнах ЄС планується оновлення інформаційних систем, які використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах. У зв'язку з цим можливі затримки зі пропуском пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Що відомо

"Важлива інформація для громадян, які планують перетинати кордон з країнами ЄС. У країнах ЄС планується оновлення інформаційних систем, які використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим 7 березня 2023 року з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

"Просимо врахувати цю інформацію громадян під час планування поїздки", — попередили у прикордонному відомстві.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, щоб виїхати за кордон під час дії воєнного стану, українським чоловікам призовного віку, які мають інвалідність, необхідно буде пред'явити більше довідок, що дають на це дозвіл.

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