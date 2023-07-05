Укрэнерго рекомендует украинцам уменьшить потребление в вечерние часы

Электрическая вышка. Фото: google

Из-за аномальной жары в Украине резко увеличилось потребление электроэнергии. Украинцев призывают снизить потребление в вечерние часы.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Потребление электроэнергии

"С ростом температуры воздуха, потребление в энергосистеме в вечерние часы вчера увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом в будние дни на прошлой неделе", — говорится в сообщении.

Также изменился период максимального потребления в течение суток. В ведомстве рассказывают, если еще на прошлой неделе вечерний пик приходился на 19:00 — 22:00, то с понедельника нагрузка на энергосистему ощущается уже с 16:00 до 23:00. Для того чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 16:00 до 23:00.

"Пожалуйста, переносите использование мощной техники с вечерних часов в другие часы суток или на ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно", — призывают в Укрэнерго.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также рассказал, что в июле-августе украинцам следует готовиться к отключениям света. Промышленным предприятиям уже урезали лимиты из-за малого количества мощности в энергосистеме.