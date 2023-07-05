Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Укрэнерго рекомендует украинцам уменьшить потребление в вечерние часы arrow

Укрэнерго рекомендует украинцам уменьшить потребление в вечерние часы

5 июля 2023 13:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Укрэнерго рекомендует украинцам уменьшить потребление в вечерние часы
Электрическая вышка. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за аномальной жары в Украине резко увеличилось потребление электроэнергии. Украинцев призывают снизить потребление в вечерние часы.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

Потребление электроэнергии

"С ростом температуры воздуха, потребление в энергосистеме в вечерние часы вчера увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом в будние дни на прошлой неделе", — говорится в сообщении.

Также изменился период максимального потребления в течение суток. В ведомстве рассказывают, если еще на прошлой неделе вечерний пик приходился на 19:00 — 22:00, то с понедельника нагрузка на энергосистему ощущается уже с 16:00 до 23:00. Для того чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 16:00 до 23:00.

"Пожалуйста, переносите использование мощной техники с вечерних часов в другие часы суток или на ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно", — призывают в Укрэнерго.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также рассказал, что в июле-августе украинцам следует готовиться к отключениям света. Промышленным предприятиям уже урезали лимиты из-за малого количества мощности в энергосистеме.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз