Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Укренерго рекомендує українцям зменшити споживання у вечірні години arrow

Укренерго рекомендує українцям зменшити споживання у вечірні години

5 липня 2023 13:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Укренерго рекомендує українцям зменшити споживання у вечірні години
Електричні вишки. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через аномальну спеку в Україні різко збільшилось споживання електроенергії. Українців закликають зменшити споживання у вечірні години.

Про це повідомили в Укренерго

Читайте також:

Споживання електроенергії

"Зі зростанням температури повітря, споживання в енергосистемі у вечірні години вчора збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня", — йдеться у повідомленні. 

Також змінився період максимально споживання протягом доби. У відомстві розповідають, якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 — 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається вже з 16:00 до 23:00 години. Для того, аби дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00. 

"Будь ласка, переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", — закликають в Укренерго.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також розповів, що у липні-серпні українцям варто готуватись до відключень світла. Промисловим підприємствам вже урізали ліміти через малу кількість потужності в енергосистемі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз