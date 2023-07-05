Укренерго рекомендує українцям зменшити споживання у вечірні години

Електричні вишки. Фото: google

Через аномальну спеку в Україні різко збільшилось споживання електроенергії. Українців закликають зменшити споживання у вечірні години.

Про це повідомили в Укренерго.

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Споживання електроенергії

"Зі зростанням температури повітря, споживання в енергосистемі у вечірні години вчора збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня", — йдеться у повідомленні.

Також змінився період максимально споживання протягом доби. У відомстві розповідають, якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 — 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається вже з 16:00 до 23:00 години. Для того, аби дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00.

"Будь ласка, переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", — закликають в Укренерго.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також розповів, що у липні-серпні українцям варто готуватись до відключень світла. Промисловим підприємствам вже урізали ліміти через малу кількість потужності в енергосистемі.