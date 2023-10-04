Правительство Польши отменит соцподдержку для украинцев со следующего года

Спикер правительства РП Петр Мюллер. Фото: PAP

Со следующего года польское правительство отменит социальную поддержку для украинцев. Речь идет о людях, которые прибыли в страну после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщил представитель правительства РП Петр Мюллер в интервью PAP.

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"Эти решения, которые были приняты после начала войны в Украине, носят временный характер... В связи с тем, что эти решения постепенно будут терять силу, поскольку так прописано в законе, они не будут продолжаться", — заявил Мюллер.

По его словам, решения, прописанные в законе о помощи гражданам Украины, утратят силу в первом квартале 2024 года. Мюллер выразил надежду, что просто не потребуется их продолжать.

Напомним, в Польше проходят тщательные проверки украинских беженцев, после чего те могут потерять материальную помощь. Речь идет о выплатах, которые предоставляет польская власть в сумме 500 злотых (более 4 тыс. грн) на каждого ребенка.

Также мы писали, что международный комитет спасения (IRC) выразил обеспокоенность завершением программы помощи украинцам в Польше. Гуманитарная организация провела исследования и разместила отчет о самых актуальных потребностях беженцев, их жалобах и возможностях для их последствий оказания помощи.

Добавим, Польша выдвинула определенные возражения по поводу продолжения временной защиты для украинских беженцев, требуя от ЕС больше финансирования на их содержание. В то же время, на днях Совет Европейского союза должен продлить соответствующие директивы о временной защите для украинцев до 2025 года, согласно которым Варшава вынуждена будет выполнять условия.