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Уряд Польщі скасує соцпідтримку для українців з наступного року

4 жовтня 2023 18:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Уряд Польщі скасує соцпідтримку для українців з наступного року
Речник уряду РП Пьотр Мюллер. Фото: PAP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З наступного року польський уряд скасує соціальну підтримку для українців. Йдеться про людей, які прибули в країну після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомив речник уряду РП Пьотр Мюллер в інтерв'ю PAP.

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"Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться", — заявив Мюллер.

За його словами, рішення, що прописані в законі про допомогу громадянам України, втратять чинність у першому кварталі 2024 року. Мюллер висловив сподівання, що просто не буде потреби їх продовжувати.

Нагадаємо, у Польщі відбуваються ретельні перевірки українських біженців, після чого ті можуть втратити матеріальну допомогу. Йдеться про виплати, які надає польська влада у сумі 500 злотих (понад 4 тис. грн) на кожну дитину.

Також ми писали, що міжнародний комітет порятунку (IRC) висловив занепокоєння щодо завершення програми допомоги українцям у Польщі. Гуманітарна організація провела дослідження та розмістила звіт про найактуальніші потреби біженців, їхні скарги та можливості для їх наслідків надання допомоги. 

Додамо, Польща висунула певні заперечення з приводу продовження тимчасового захисту для українських біженців, вимагаючи від ЄС більше фінансування на їх утримання. Водночас днями Рада Європейського союзу має продовжити відповідні директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року, згідно з якими Варшава змушена буде виконувати умови. 

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