В Антарктиде украинские ученые начали исследовать китов с помощью дронов: уникальные фото
Несмотря на все вызовы масштабной войны, украинские ученые продолжают научные исследования в Антарктиде с привлечением новых исследовательских методов. В этом сезоне биологи начали использовать дроны для лучшего изучения самых больших животных планеты — китов.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
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Зачем это нужно
Как отмечают исследователи, киты имеют огромные размеры. К примеру, длина самых распространенных в нашем районе горбанов достигает 13-15 метров, а синих китов — вообще 30. Измерить этих гигантов с лодки или с берега довольно сложно, а вот изображение из дрона значительно облегчает эту задачу.
"Для более точных расчетов наш дрон оснащен дополнительным лазерным альтиметром, который точнее бортового определяет расстояние до цели", — пояснила исследовательница китов, сотрудница отдела биологии и экологии НАНЦ Оксана Савенко.
Также ученые с помощью дронов измеряют размеры китов. После этого они могут сделать выводы об их возрастной категории.
"Это в свою очередь позволяет лучше понимать состояние популяций китов, многие из которых были истреблены людьми в прошлом веке, и качество кормовой базы в этом году, ведь в Антарктику некоторые виды приплывают именно для питания", — отмечается в сообщении.
Кроме того, с помощью дронов ученые исследуют поведение китов в целом. К примеру, как самки обучают детенышей самостоятельному питанию крилем или как взаимодействуют киты во время групповых охот и социальных контактов.
Комплексное исследование китов на станции Академик Вернадский началось в 2018 году.
"Благодаря огромной работе наших ученых по фотоидентификации этих животных уже была собрана информация о миграции горбатых китов в Южном полушарии и контактах между популяциями этих великанов", — подчеркивают в НАНЦ.
В частности, исследователи сделали фотоидентификационные фотографии горбатых китов, финвалов, косаток, тюленей Ведделла и морских леопардов, а также выполняли акустические записи морских млекопитающих.
Напомним, недавно в Антарктиде вокруг украинской станции "Академик Вернадский" появился розовый снег. Полярники объясняют это цветением микроскопических зеленых одноклеточных водорослей в конце антарктического лета.
Фото: Национальный антарктический научный центр