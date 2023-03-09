В Антарктиде украинские ученые начали исследовать китов с помощью дронов: уникальные фото

Ученый запускает дрон для исследования китов, Антарктида

Несмотря на все вызовы масштабной войны, украинские ученые продолжают научные исследования в Антарктиде с привлечением новых исследовательских методов. В этом сезоне биологи начали использовать дроны для лучшего изучения самых больших животных планеты — китов.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Зачем это нужно

Как отмечают исследователи, киты имеют огромные размеры. К примеру, длина самых распространенных в нашем районе горбанов достигает 13-15 метров, а синих китов — вообще 30. Измерить этих гигантов с лодки или с берега довольно сложно, а вот изображение из дрона значительно облегчает эту задачу.

"Для более точных расчетов наш дрон оснащен дополнительным лазерным альтиметром, который точнее бортового определяет расстояние до цели", — пояснила исследовательница китов, сотрудница отдела биологии и экологии НАНЦ Оксана Савенко.

Также ученые с помощью дронов измеряют размеры китов. После этого они могут сделать выводы об их возрастной категории.

"Это в свою очередь позволяет лучше понимать состояние популяций китов, многие из которых были истреблены людьми в прошлом веке, и качество кормовой базы в этом году, ведь в Антарктику некоторые виды приплывают именно для питания", — отмечается в сообщении.

Кроме того, с помощью дронов ученые исследуют поведение китов в целом. К примеру, как самки обучают детенышей самостоятельному питанию крилем или как взаимодействуют киты во время групповых охот и социальных контактов.

Комплексное исследование китов на станции Академик Вернадский началось в 2018 году.

"Благодаря огромной работе наших ученых по фотоидентификации этих животных уже была собрана информация о миграции горбатых китов в Южном полушарии и контактах между популяциями этих великанов", — подчеркивают в НАНЦ.

В частности, исследователи сделали фотоидентификационные фотографии горбатых китов, финвалов, косаток, тюленей Ведделла и морских леопардов, а также выполняли акустические записи морских млекопитающих.

Напомним, недавно в Антарктиде вокруг украинской станции "Академик Вернадский" появился розовый снег. Полярники объясняют это цветением микроскопических зеленых одноклеточных водорослей в конце антарктического лета.

Фото: Национальный антарктический научный центр