В Антарктиді українські вчені почали досліджувати китів за допомогою дронів: унікальні фото

Науковець запускає дрон для дослідження китів, Антарктида

Попри всі виклики масштабної війни українські вчені продовжують наукові дослідження в Антарктиді із залученням нових дослідницьких методів. Цього сезону біологи почали використовувати дрони для кращого вивчення найбільших тварин планети — китів.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Навіщо це потрібно

Як зазначають дослідники, кити мають величезні розміри. Наприклад, довжина найпоширеніших в нашому районі горбанів сягає 13-15 метрів, а синіх китів — взагалі 30. Виміряти цих гігантів з човна чи з берега досить складно, а от зображення з дрона значно полегшує це завдання.

"Для більш точних розрахунків наш дрон оснащений додатковим лазерним альтіметром, який точніше, ніж бортовий, визначає відстань до цілі", — пояснила дослідниця китів, співробітниця відділу біології й екології НАНЦ Оксана Савенко.

Також науковці за допомогою дронів вимірюють розміри китів. Після цього вони можуть зробити висновки про їхню вікову категорію.

"Це своєю чергою дає змогу краще розуміти стан популяцій китів, багато з яких були винищені людьми в минулому столітті, та якість кормової бази цього року, адже в Антарктику деякі види припливають саме для живлення", — зазначається у повідомленні.

Окрім того, за допомогою дронів науковці досліджують поведінку китів загалом. Приміром, як самиці навчають дитинчат самостійному живленню крилем або в який спосіб взаємодіють кити під час групових полювань та соціальних контактів.

Комплексне дослідження китів на станції Академік Вернадський почалося у 2018 році.

"Завдяки величезній роботі наших вчених з фотоідентифікації цих тварин уже було зібрано інформацію про міграцію горбатих китів у Південній півкулі та контакти між популяціями цих велетнів", — підкреслюють у НАНЦ.

Зокрема, дослідники зробили фотоідентифікаційні світлини горбатих китів, фінвалів, косаток, тюленів Ведделла і морських леопардів, а також виконували акустичні записи морських ссавців.

Нагадаємо, нещодавно в Антарктиді навколо української станції "Академік Вернадський" з'явився рожевий сніг. Полярники пояснюють це цвітінням мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей наприкінці антарктичного літа.

Фото: Національний антарктичний науковий центр