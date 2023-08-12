В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной. Фото: МОН

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Министерство образования и науки (МОН) Украины и Министерство экономики угрожают судом учителям и ученым за невозвращение 6 500 гривен денежной помощи от государственной программы "є Підтримка". В Министерствах считают, что педагоги получили средства неправомерно.

Об этом говорится в письме МОН, копия которого была предоставлена ​​Українським новинам по информационному запросу.

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"Минэкономики предоставлен обновленный перечень работников подчиненных МОН заведений, учреждений в соответствии с результатами первоочередной верификации государственных выплат, проведенной Минфином, работникам которых необходимо срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 гривен", — говорится в документе.

МОН отмечает необходимость срочного возврата средств в резервный фонд государственного бюджета, что позволит направить их для обеспечения ключевых потребностей субъектов сектора национальной безопасности и обороны в условиях военного положения.

"В случае невозвращения безосновательно полученных бюджетных средств Минэкономики будет вынуждено обратиться в суд", — указано в письме Минобразования от 13.07.2023.

В письме Минобразования отдельно обращают внимание, "что при перечислении средств нужно обязательно учитывать одноразовую комиссию банка за осуществление перевода, иначе сумма возврата не будет соответствовать сумме неправомерно полученной помощи 6 500 гривен и уменьшена на сумму комиссии банка".

Как педагоги получили средства

Напомним, постановлением Кабинета Министров Украины застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора, гиг-контракту, другому гражданско-правовому договору и некоторым категориям физических лиц-предпринимателей было предусмотрено оказание помощи в рамках программы "Поддержка" в размере 6 500 гривен.

Ранее мы рассказывали, что в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не выдадут документы о высшем образовании 450 студентам. Причиной этого является то, что они учились по системе "польского поступления" и не проходили внешнее независимое оценивание.

Напомним, Министерство образования и науки дало разрешение на перевод 28,3 тысяч студентов заведений профессионального высшего и высшего образования на обучение по государственному заказу.