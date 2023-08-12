В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: МОН

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Міністерство освіти і науки (МОН) України та Міністерство економіки погрожують судом вчителям і науковцям за неповернення 6 500 гривень грошової допомоги від державної програми "єПідтримка". У Міністерствах вважають, що освітяни отримали кошти неправомірно.

Про це йдеться в листі МОН, копія якого була надана Українським новинам за інформаційним запитом.

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"Мінекономіки надано оновлений перелік працівників підпорядкованих МОН закладів, установ відповідно до результатів першочергової верифікації державних виплат, проведеної Мінфіном, працівникам яких необхідно терміново та у повному обсязі повернути неправомірно отриману допомогу в розмірі 6 500 гривень", — говориться у документі.

МОН наголошує на необхідності термінового повернення коштів до резервного фонду державного бюджету, що дозволить спрямувати їх для забезпечення ключових потреб суб’єктів сектору національної безпеки та оборони в умовах воєнного стану...

"У разі неповернення безпідставно отриманих бюджетних коштів Мінекономіки буде змушене звернутися до суду", — вказано в листі Міносвіти від 13.07.2023.

В листі Міносвіти окремо звертають увагу, "що при перерахуванні коштів треба обов’язково враховувати одноразову комісію банку за здійснення переказу, інакше сума повернення не буде відповідати сумі неправомірно отриманої допомоги 6 500 гривень, та зменшена на суму комісії банку".

Як освітяни отримали кошти

Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору, гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору та деяким категоріям фізичних осіб-підприємців було передбачено надання допомоги в рамках програми "єПідтримка" в розмірі 6 500 гривень.

Раніше ми розповідали, у Міністерстві освіти й науки України заявили, що не видадуть документи про вищу освіту 450 студентам. Причиною цього є те, що вони навчалися за системою "польського вступу" та не складали зовнішнє незалежне оцінювання.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки дало дозвіл на переведення 28,3 тисячі студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти на навчання за державним замовленням.