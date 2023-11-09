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В МОН отреагировали на провокационные высказывания Ирины Фарион

9 ноября 2023 13:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В МОН отреагировали на провокационные высказывания Ирины Фарион
Бывшая нардеп Ирина Фарион. Фото: Vyacheslav Khabaylo
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Министерстве образования и науки Украины прокомментировали языковой скандал, который произошел с преподавательницей Львовской политехники Ириной Фарион. Там отметили, что поддерживают студентов, требующих не работать с гражданами, которые не уважают украинских защитников и защитниц.

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на ответ МОН.

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Позиция министерства

Однако в министерстве отметили, что только сам университет может назначить или уволить того или иного работника.

Там добавили, что высшие учебные заведения должны формировать личность и мировоззрение студента, а не только давать знания. Среди таких ценностей, которые преподаватели должны передавать своим студентам, должно быть достоинство человека и уважение украинских защитников и защитниц.

"Министерство поддерживает требования студентов к УВО не сотрудничать с людьми, которые не разделяют фундаментальные ценности, такие как достоинство человека и уважение наших защитников и защитниц", — подчеркнули в сообщении.

В МОН отметили, что именно вузы должны назначать и увольнять с должности своих преподавателей или работников. Поэтому университеты несут ответственность за то, чтобы сотрудники были "не только квалифицированными специалистами, но и людьми высоких ценностных ориентиров и моральных убеждений".

Позиция университета

В свою очередь руководитель центра коммуникаций Львовской политехники Наталья Павлишин сообщила "Суспільному", что позиция высшего учебного заведения, которую опубликовали ранее, не изменилась:

"Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета".

Отметим, что ранее студенты Львовской политехники обратились к правоохранителям из-за высказываний Ирины Фарион. Они обвиняют экс-нардепа в подыгрывании в пользу врага.

Напомним, Ирина Фарион недавно стала известна своими высказываниями в адрес русскоязычных бойцов полка "Азов", называя их "неполноценными" украинцами. В этот раз она подчеркнула, что ее борьба "значительно важнее борьбы на нулевой позиции".

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