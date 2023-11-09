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В МОН відреагували на провокаційні висловлювання Ірини Фаріон

9 листопада 2023 13:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В МОН відреагували на провокаційні висловлювання Ірини Фаріон
Колишня нардепка Ірина Фаріон. Фото: Vyacheslav Khabaylo
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Міністерстві освіти та науки України прокоментували мовний скандал, який стався з викладачкою Львівської політехніки Іриною Фаріон. Там зазначили, що підтримують студентів, які вимагають не працювати з тими громадянами, які не поважають українських захисників та захисниць.

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на відповідь МОН.

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Позиція міністерства

Проте у міністерстві зауважили, що лише сам університет може призначити або звільнити того чи іншого працівника.

Там додали, що вищі навчальні заклади повинні формувати особистість та світогляд студента, а не лише давати знання. Серед таких цінностей, які викладачі мають передавати своїм студентам, мають бути гідність людини та повага до українських захисників та захисниць.

"Міністерство підтримує вимоги студентів до ЗВО не співпрацювати з людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників та захисниць", — наголосили у повідомленні.

В МОН зауважили, що саме виші мають призначати та звільняти з посади своїх викладачів або працівників. Через це університети несуть відповідальність за те, щоб співробітники були "не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань".

Позиція університету

Своєю чергою очільниця центру комунікацій Львівської політехніки Наталія Павлишин повідомила "Суспільному", що позиція вищого навчального закладу, яку опублікували раніше, не змінилася:

"Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом".

Зазначимо, що раніше студенти Львівської політехніки звернулися до правоохоронців через вислови Ірини Фаріон. Вони звинувачують екснардепку у підігруванні на користь ворога.

Нагадаємо, Ірина Фаріон нещодавно стала відома своїми висловлюваннями в бік російськомовних бійців полку "Азов", називаючи їх "неповноцінними" українцями. Цього разу вона наголосила, що її боротьба "значно важливіша за боротьбу на нульовій позиції".

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