Фаріон виступила із черговою провокаційною заявою в бік військових

Мовознавець Ірина Фаріон. Фото: Золочів.НЕТ

Колишня нардепка Ірина Фаріон нещодавно стала відома своїми висловлюваннями в бік російськомовних бійців полку "Азов", називаючи їх "неповноцінними" українцями. Цього разу вона наголосила, що її боротьба "значно важливіша за боротьбу на нульовій позиції".

Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

Читайте також:

Виявлення внутрішніх "ворогів"

За її словами, їй вдалося виявити внутрішніх "ворогів" України, а саме "чортів із рогами та копитами, яких їй вдалося окропити святою водою, а саме своїм українським словом".

"Дякую вам за вашу підтримку, що розумієте, що боротьба всередині країни набагато важливіша, ніж на нульовій позиції. До тих пір, поки московська мова циркулюватиме хоч десь, у Путіна всі підстави будуть нас "звільняти", — зазначила мовознавець.

"Побажання" від Фаріон

Вона порадила своїм підписникам шляхи боротьби з носіями російської мови, а саме використання Законів "Про Збройні Сили України", "Про державну мову" та Конституцію. Фаріон запевнила, що в цьому її підтримає багато фанатів її робіт.

"А всі мої вороги нехай йдуть до пекла і горять там яскраво-яскраво, щоб їхні згорілі роги і копита висвітлювали нам шлях до Перемоги", — підсумувала Фаріон.

Що відомо про мовний скандал

Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уже відреагував на слова екснардепки та різко засудив такі висловлювання. Він особисто звернувся до Нацполіції, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, аби перевірити таку інформацію та вжити відповідні заходи реагування.

Нагадаємо, студенти Львівської політехніки звернулися до правоохоронців через вислови Ірини Фаріон. Вони звинувачують екснардепку у підігруванні на користь ворога.