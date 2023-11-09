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Фарион выступила с очередным провокационным заявлением в сторону военных

9 ноября 2023 08:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Фарион выступила с очередным провокационным заявлением в сторону военных
Языковед Ирина Фарион. Фото: Золочев.НЕТ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бывшая нардеп Ирина Фарион недавно стала известна своими высказываниями в сторону русскоязычных бойцов полка "Азов", называя их "неполноценными" украинцами. В этот раз она подчеркнула, что ее борьба "значительно важнее борьбы на нулевой позиции".

Об этом она сообщила в своем телеграмм-канале.

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Выявление внутренних "врагов"

По ее словам, ей удалось выявить внутренних "врагов" Украины, а именно "чертей с рогами и копытами, которых ей удалось окропить святой водой, а именно своим украинским словом".

"Благодарю вас за вашу поддержку, что понимаете, что борьба внутри страны гораздо важнее, чем на нулевой позиции. До тех пор, пока московский язык будет циркулировать хоть где-то, у Путина все основания будут нас "освобождать", — отметила языковед.

"Пожелания" от Фарион

Она посоветовала своим подписчикам пути борьбы с носителями русского языка, а именно использование Законов "О Вооруженных Силах Украины", "О государственном языке" и Конституции. Фарион заверила, что в этом ее поддержит множество фанатов ее работ.

"А все мои враги пусть идут в ад и горят там ярко-ярко, чтобы их сгоревшие рога и копыта освещали нам путь к Победе", — подытожила Фарион.

Что известно о языковом скандале

Экс-нардеп и политическая деятельница Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже отреагировал на слова экс-нардепа и резко осудил подобные высказывания. Он лично обратился в Нацполицию, СБУ, Нацсовет по телевидению и радиовещанию, чтобы проверить такую информацию и принять соответствующие меры реагирования.

Напомним, студенты Львовской политехники обратились к правоохранителям из-за высказываний Ирины Фарион. Они обвиняют ее в подыгрывании в пользу врага.

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