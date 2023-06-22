Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В ООН внесли Россию в перечень позора за убийства детей в Украине, — Ермак arrow

В ООН внесли Россию в перечень позора за убийства детей в Украине, — Ермак

22 июня 2023 20:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ООН внесли Россию в перечень позора за убийства детей в Украине, — Ермак
Украинские дети во время войны. Фото: unisef
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

ООН внесла Россию в перечень позора за убийства детей в Украине. По информации организации, только в 2022 году РФ убила 136 детей.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте также:

В ООН добавили, что российская армия покалечила 518 детей и совершила 480 нападений на школы и больницы. Также российские оккупанты использовали 91 ребенка как живой щит.

"Хочу отметить, что Россия похищает украинских детей и продолжает убивать в 2023 году. Путин — военный преступник, как и все его окружение вместе с террористами, командирами и исполнителями преступных приказов", — подчеркнул Ермак.

Сколько детей пострадало в результате российской агрессии

В свою очередь по информации Офиса генпрокурора Украины, по состоянию на 1 июня в результате действий врага 484 ребенка погибли, 992 ранены.

Офис Генпрокурора сообщил о почти трех тысячах российских преступлений против маленьких украинцев.

Речь идет о:

  • убийствах и ранениях,
  • сексуальном насилии,
  • нападении на учреждения и заведения для детей,
  • депортации,
  • принудительнои перемещении,
  • похищении.

Напомним, ранее российские оккупанты завезли во временно оккупированный Мелитополь шпионов, чтобы разоблачать патриотов Украины. Специально обученные работники российской ФСБ будут шпионить в разных районах города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас