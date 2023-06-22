В ООН внесли Россию в перечень позора за убийства детей в Украине, — Ермак

Украинские дети во время войны. Фото: unisef

ООН внесла Россию в перечень позора за убийства детей в Украине. По информации организации, только в 2022 году РФ убила 136 детей.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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В ООН добавили, что российская армия покалечила 518 детей и совершила 480 нападений на школы и больницы. Также российские оккупанты использовали 91 ребенка как живой щит.

"Хочу отметить, что Россия похищает украинских детей и продолжает убивать в 2023 году. Путин — военный преступник, как и все его окружение вместе с террористами, командирами и исполнителями преступных приказов", — подчеркнул Ермак.

Сколько детей пострадало в результате российской агрессии

В свою очередь по информации Офиса генпрокурора Украины, по состоянию на 1 июня в результате действий врага 484 ребенка погибли, 992 ранены.

Офис Генпрокурора сообщил о почти трех тысячах российских преступлений против маленьких украинцев.

Речь идет о:

убийствах и ранениях,

сексуальном насилии,

нападении на учреждения и заведения для детей,

депортации,

принудительнои перемещении,

похищении.

Напомним, ранее российские оккупанты завезли во временно оккупированный Мелитополь шпионов, чтобы разоблачать патриотов Украины. Специально обученные работники российской ФСБ будут шпионить в разных районах города.