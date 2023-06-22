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В ООН внесли Росію до переліку ганьби за вбивства дітей в Україні, — Єрмак

22 червня 2023 20:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ООН внесли Росію до переліку ганьби за вбивства дітей в Україні, — Єрмак
Українські діти під час війни. Фото: unisef
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

ООН внесла Росію до переліку ганьби за вбивства дітей в Україні. За інформацією організації, лише в 2022 РФ вбила 136 дітей. 

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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В ООН додали, що російська армія покалічила 518 дітей та здійснила 480 нападів на школи та лікарні. Також російські окупанти використувавали 91 дитину як живий щит.

"Хочу зазначити, що Росія викрадає українських дітей і продовжує вбивати у 2023 році. Путін є воєнним злочинцем, як і все його оточення разом з терористами, командирами та виконавцями злочинних наказів", — наголосив Єрмак.

Скільки дітей постраждало внаслідок російської агресії

Своєю чергою за інформацією Офісу генпрокурора України, станом на 1 червня внаслідок дій ворога 484 дитини загинули, 992 поранено.

Офіс Генпрокурора повідомив про майже три тисячі російських злочинів проти маленьких українців.

Йдеться про:

  • вбивства та поранення,
  • сексуальне насильство,
  • напади на установи і заклади для дітей,
  • депортацію,
  • примусове переміщення,
  • викрадення.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завезли до тимчасово окупованого Мелітополя шпигунів, аби викривати патріотів України. Спеціально навчені працівники російської фсб шпигуватимуть в різних районах міста.

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