В Украине в следующем году могут отменить заочную форму обучения: что предлагают нардепы

Студенты на занятиях. Фото: freepik

Народные депутаты предлагают не проводить набор абитуриентов для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной форме. Реализация планируется на следующий год.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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Что предполагает законопроект

Со следующего года народные избранники предлагают развивать дистанционную и комбинированную формы получения высшего образования, отмечается в зарегистрированном законопроекте. Студенты заочной или вечерней форм продолжат обучение в таком же формате.

"Мы предлагаем больше не проводить набор на заочную и вечернюю формы обучения, а развивать дистанционную и комбинированную форму получения образования наряду с очной", — рассказывает председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью "Украинской правде" .

Текст законопроекта. Источник: Верховная Рада Украины

Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 27 сентября, а вчера направили на рассмотрение Комитета. Инициаторами таких перемен стали народные избранники Сергей Бабак, Георгий Мазурашу, Елена Лис, Роман Грищук, Ирина Борзова и другие.



Документ также регулирует составление государственной итоговой аттестации (ГИА) и вопросы поступления в вузы.

Напомним, что ранее нардепы рассказали , состоится ли ГИА в 2024 году. Перед этим народные избранники призвали ввести наказание за оскорбление военнослужащих.