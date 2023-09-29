В Україні наступного року можуть скасувати заочну форму навчання: що пропонують нардепи

Студенти на заняттях. Фото: freepik

Народні депутати пропонують не проводити набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами. Реалізація планується на наступний рік.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

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Що передбачає законопроєкт

З наступного року народні обранці пропонують розвивати дистанційну та комбіновану форми отримання вищої освіти, зазначається у зареєстрованому законопроєкті. Студенти заочної або вечірньої форм продовжать навчання у такому ж форматі.

"Ми пропонуємо більше не проводити набір на заочну та вечірню форми навчання, натомість розвивати дистанційну і комбіновану форму здобуття освіти поряд з очною", — розповідає голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв'ю "Українській правді".

Текст законопроєкту. Джерело: Верховна Рада України



Законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 27 вересня, а вчора направили на розгляд Комітету. Ініціаторами таких змін стали народні обранці Сергій Бабак, Георгій Мазурашу, Олена Лис, Роман Грищук, Ірина Борзова та інші.



Документ також регулює складання державної підсумкової атестації (ДПА) та питання вступу до вишів.

Нагадаємо, що раніше нардепи розповіли, чи відбудеться ДПА у 2024 році. Перед цим народні обранці закликали ввести покарання за образу військовослужбоців.