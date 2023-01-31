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В Украине будут выдавать повестки нового образца: появились несколько важных пунктов

31 января 2023 11:25
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Повестки нового образца в Украине — как выглядят и чем отличаются от предыдущих
Увеличилось количество документов, которые необходимо принести в центр комплектования для уточнения своих данных
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Украине теперь будут выдавать повестки нового образца. От предыдущих они отличаются несколькими пунктами.

Об этом в эфире телеканала "Тернополь-1" сказал Тернопольский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки Игорь Гусев.

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Теперь вместо военных комиссариатов — территориальные центры. Второе отличие – увеличилось количество документов, которые необходимо принести в центр комплектования для уточнения своих данных. К паспорту, военному билету и прописному нужно еще добавить идентификационный номер.

Также в повестке нового образца есть пункт, в котором говорится, что военнообязанный будет нести ответственность, если не явится в пункт без уважительной причины.

"В прошлой формулировке было четко указано, что если человек не прибудет, то будет подлежать административному наказанию. Это юридически неправильно, потому что есть разные обстоятельства. Бывают определенные причины, в том числе и определенные законодательством, по которым человек может не прибыть в территориальный центр", — объяснил Гусев.

Впрочем, повестки с просьбой явиться в военные центры остались без изменений.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Однако даже в этот период не могут призвать к Вооруженным Силам Украины лиц, имеющих определенные болезни.

О перечне заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и/или во время действия военного положения, читайте дальше в материале.

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