Повістки нового зразка в Україні — який мають вигляд та чим відрізняються від попередніх

Збільшилась кількість документів, які необхідно принести в центр комплектування для уточнення своїх даних

В Україні відтепер видаватимуть повістки нового зразка. Від попередніх вони відрізняються кількома пунктами.

Про це в ефірі телеканалу "Тернопіль-1" сказав Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв.

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Відтепер замість військових комісаріатів — територіальні центри. Друга відмінність — збільшилась кількість документів, які необхідно принести в центр комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, військового квитка й прописного потрібно ще додати ідентифікаційний номер.

Також у повістці нового зразка є пункт, у якому йдеться, що військовозобов’язаний нестиме відповідальність, якщо не з’явиться до пункту без поважної причини.

"В минулому формулюванні було чітко вказано, що якщо людина не прибуде, то буде підлягати адміністративному покаранню. Це юридично неправильно, тому що є різні обставини. Бувають певні причини, зокрема і визначені законодавством через які людина може не прибути в територіальний центр", — пояснив Гусєв.

Втім, повістки із проханням з'явитися до військових центрів залишились без змін.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, якій підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Проте навіть у цей період не можуть призвати до Збройних Сил України осіб, які мають певні хвороби.

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