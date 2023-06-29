В Украине запустили онлайн-музей мемов о войне. Фото: Media Center Украина

Media Center Ukraine запустил сайт-музей шуток о войне. На онлайн-платформе собраны главные мемы войны.

Об этом сообщает Media Center Ukraine на своей странице в Telegram.

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Онлайн-музей мемов о войне

Это англоязычный сайт War Memes Museum. По словам основателей, главная задача такой онлайн-платформы состоит в том, чтобы рассказать мировой аудитории, как украинцы, даже в такое сложное для страны время, не теряют силу духа и продолжают бороться с врагом.

"С самого начала полномасштабного вторжения россиян в Украину наш народ находит в себе силы шутить. War Memes Museum покажет миру весь тот креатив, необычную, уникальную реакцию и взгляды украинцев на непростые вызовы в стране", — сказал соучредитель Медиацентра Украина Василий Самохвалов.

Напомним, ранее мы писали, что соцсети взрывались мемами о главе ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине и его военном мятеже против Минобороны РФ.