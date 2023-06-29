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В Україні запустили онлайн-музей мемів про війну

29 червня 2023 13:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Україні запустили онлайн-музей мемів про війну
В Україні запустили онлайн-музей мемів про війну. Фото: Media Center Ukraine
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Media Center Ukraine запустив сайт-музей жартів про війну. На онлайн-платформі зібрані головні меми війни.

Про це повідомляє Media Center Ukraine на своїй сторінці в Telegram.

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Онлайн-музей мемів про війну

Це англомовний сайт War Memes Museum. За словами засновників, головне завдання такої онлайн-платформи полягає в тому, щоб розповісти світовій аудиторії, як українці, навіть у такий складний для країни час, не втрачають силу духу та продовжують боротися з ворогом.

"Від самого початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну, наш народ знаходить у собі сили жартувати. War Memes Museum покаже світові весь той креатив, незвичайну, унікальну реакцію та погляди українців на непрості виклики в країні", — сказав співзасновник Медіацентру Україна Василь Самохвалов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що соцмережі вибухали мемами про очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина та його військового заколоту проти Міноборони РФ. 

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