Как сделать букет из цветов своими руками на 1 сентября – бюджетно, но красиво

Девушка, которая создает композицию из разных цветов. Фото: Pexels

Приближается первое сентября, поэтому самое время подумать, с какими цветами ваш ребенок пойдет в школу. Флористка Лилия Пономаренко рассказала, как можно сделать интересную композицию из разных цветов, которая поразит всех окружающих на первом звонке.

Об этом флористка Лилия Пономаренко рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

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Кто-то не хочет тратить много денег на букет цветов в магазине, а кому-то совсем не нравится выбор, который есть в магазине. Поэтому флористка Лилия Пономаренко дала свои советы и рассказала, как сделать красивый букет на первое сентября, а также какие есть варианты букетов.

Как сделать красивый букет на первое сентября?

Прежде, чем начать делать букет, следует знать, что главным трендом является минимализм, поэтому нужно сделать акцент на один цветок. Чтобы сильно не потратиться на букет, стоит знать, что наиболее бюджетными среди всех цветов являются:

Георгины

Подсолнухи

Астры

Ромашки

Букет из этих цветов может обойтись вам в 300 гривен.

Флористка Лилия Пономаренко, показывающая вариант букета своими руками на первое сентября. Фото: скриншот с YouTube

Флористка также не советует брать на букет полевые цветы, ведь они очень быстро вянут. Следует взять от трех до пяти штук, завязав их не бумагой, а лентой. Лучше взять две ленты для букета, длина которых будет больше букета.

Если цветки большие, можно их сложить на одном уровне, но если хочется сделать их на разных уровнях, следует добавить меньше соцветий. Причем, стебли нужно соединить на ровно, а по спирали, чтобы букет выглядел более объемным.

Что касается листьев, то их нужно сразу же убрать, поскольку они очень быстро гниют. Если сразу нет возможности поставить букет в вазу, следует заранее сделать цветы в специальном флористическом наполнении.

Варианты букетов на первое сентября

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок нес в школу красивый букет, можно сделать его из одной гортензии и двух гладиолусов. Можно также просто сделать монобукет из одних только астр. Еще можно рассмотреть вариант из трех георгин и соцветия ромашек.

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