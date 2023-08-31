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Вчителі будуть вражені! Як зробити бюджетний букет власноруч на 1 вересня

31 серпня 2023 07:54
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як зробити букет з квітів власноруч на 1 вересня – бюджетно, але красиво
Дівчина, яка створює композицію з різних квітів. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Наближається перше вересня, тому саме час подумати, з якими квітами ваша дитина піде до школи. Флористка Лілія Пономаренко розповіла, як можна зробити цікаву композицію з різних квітів, яка вразить всіх оточуючих на першому дзвонику.

Про це флористка Лілія Пономаренко розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Хтось не хоче витрачати багато грошей на букет квітів у магазині, а комусь зовсім не подобається той вибір, який є у магазині. Тому флористка Лілія Пономаренко дала свої поради та розповіла, як зробити гарний букет на перше вересня, а також які є варіанти букетів.

Як зробити красивий букет на перше вересня?

Перш, ніж почати робити букет, варто знати, що головним трендом є мінімалізм, тому потрібно зробити акцент на одну квітку. Щоб сильно не витратитися на букет, варто знати, що найбюджетнішими серед усіх квітів є:

  • Жоржини
  • Соняшники
  • Айстри
  • Ромашки

Букет із цих квітів може обійтися вам у 300 гривень. 

Флористка Лилия Пономаренко, показывающая вариант букета собственноручно на первое сентября
Флористка Лілія Пономаренко, яка показує варіант букету власноруч на перше вересня. Фото: скриншот з YouTube

Флористка також не радить брати на букет польові квіти, адже вони дуже швидко в’януть. Варто взяти від трьох до п’яти штук, зав’язавши їх не папером, а стрічкою. Краще взяти дві стрічки для букету, довжина яких буде більшою за букет.

Якщо квіти великі, можна їх скласти на одному рівні, але якщо хочеться зробити їх на різних рівнях, варто додати менше суцвіть. Причому, стебла потрібно поєднати на рівно, а по спіралі, щоб букет мав більш об'ємний вигляд.

Що стосується листя, то його потрібно одразу ж прибрати, оскільки воно дуже швидко гниє. Якщо одразу немає можливості поставити букет у вазу, варто заздалегідь зробити квіти у спеціальному флористичному наповненні.

Варіанти букетів на перше вересня

Якщо ви хочете, щоб ваша дитина несла до школи найгарніший букет, можна зробити його з однієї гортензії та двох гладіолусів. Можна також просто зробити монобукет з одних лише айстр. Ще можна розглянути варіант з трьох жоржин та суцвіття ромашок.

Нагадаємо, ми писали про те, що зміниться в українських школах з першого вересня 2023 року. 

Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати дитині, яка йде до першого класу, на перше вересня.

Також ми повідомляли про те, яку гарну зачіску можна зробити своїй дитині на перше вересня.

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