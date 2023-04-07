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Отказывать не имеют права: какая категория мужчин может беспрепятственно выезжать за границу

7 апреля 2023 18:31
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выезд за границу в Украине — какой категории мужчин не имеют права отказывать
Мужчины в Украине должны становиться на военный учет в год достижения 17-летнего возраста
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

На днях начала распространяться информация, что во время действия военного положения выезд из страны ограничен для 17-летних ребят, поскольку они становятся на военный учет.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что на самом деле происходит с пересечением границы и что говорит закон о 17-летних украинцах.

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Военный учет для парней, достигших 17 лет

Как известно, в конце 2022 года Кабинет министров утвердил постановление №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Согласно документу, мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста.

"То есть если есть 17 лет, он должен уже быть на военном учете", — отметил адвокат.

Но важно знать, что это изменение для постановки на военный учет не изменяет других норм. В Украине человека могут мобилизовать или призвать на срочную службу только 18 лет.

Военный учет для ребят, достигших 17 лет

Могут ли 17-летние парни уезжать из страны

Информация о том, что украинских юношей вроде бы не выпускают из Украины, возмутила адвоката. Правовед подчеркнул, что законных оснований не упускать 17-летних парней из страны не существует.

Кравец объясняет, что статья 33 Конституции Украины предусматривает возможность свободно покидать страну, в то же время могут быть установлены ограничения только законом, которых на сегодняшний день нет.

Могут ли 17-летние ребята уезжать из страны

"Что на самом деле происходит? Если человек достиг 17-летнего возраста, пограничники придумывают, что кроме загранпаспорта должно быть разрешение от военкомата", — заявил Кравец и добавил, что это не предусмотрено законом и ни один ТЦК не выдаст это разрешение, потому что человек не призывного возраста.

 

Напомним, что в Государственной пограничной службе отрицали информацию о якобы возможных введениях ограничений в пересечении государственной границы 17-летним гражданам Украины.

Ранее мы сообщали, какие документы нужны для пересечения границы в 2023 году военнообязанным мужчинам, которым разрешено уезжать из Украины.

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