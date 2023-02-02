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Військовий облік з 16 років: що обов'язково треба знати

2 лютого 2023 13:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Військовозобов’язані мають стати на військовий облік з 16 років — що це означає
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад можуть перевіряти, чи стоїть людина на військовому обліку
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

З 2023 року в Україні знизили вік постановки на військовий облік. Тепер хлопці повинні ставати на військовий облік у рік, коли їм має виповнитись 17 років.

Адвокат Андрій Новак в інтерв'ю "Українській правді" дав роз'яснення, що це означає та що обов'язково треба знати. 

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Зазначимо, відповідну постанову №1487 затвердив Кабінет міністрів України наприкінці 2022, ввівши новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів. 

Нова класифікація видів військового обліку

Відтепер військовий облік, окрім поділу на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, розділяється також ще на кілька видів.

З урахуванням обсягу та деталізації:

  • персонально-якісний (передбачає облік персональних та службових даних стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання, які узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру);
  • персонально-первинний (облік відомостей стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів за місцем їх проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці — тобто його можуть вести виконавчі органи сільських, селищних, міських рад);
  • персональний (облік відомостей за місцем роботи (служби) або навчання — покладається на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій).

За призначенням:

  • загальний — на такому обліку перебувають військовозобов'язані та резервісти, які не заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
  • спеціальний — це військовозобов'язані, які відповідно до закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Нова класифікація видів військового обліку

Хто має вести військовий облік в Україні

Адвокатка адвокатського об'єднання Legal Strategy Віолетта Монастирська в коментарі "Фокус" уточнила, що, згідно з положеннями нового порядку, військовий облік вестимуть:

  • військкомати (ТЦК та СП) — персонально-якісний облік;
  • органи місцевої влади — персонально-первинний;
  • підприємства, установи, держоргани, навчальні заклади, де працює чи навчається військовозобов'язаний — персональний.

Новак каже, що виконавчі органи сільських, селищних, міських рад можуть перевіряти, чи стоїть внутрішньо переміщена особа на військовому обліку, чи збігається інформація у військкоматі про її місце проживання з реальними даними. Брати на військовий облік громадян, які приїхали на нове місце проживання, і виключати їх, коли вони виїжджають.

А також вони мають перевіряти наявність та стан військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, вносити до карток первинного обліку зміни облікових даних, виявлені під час звіряння.

Ці ж виконавчі органи місцевої влади мають виявляти призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які не стоять на обліку.

Також вони мають у семиденний строк інформувати ТЦК та СП, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки про військовозобов’язаних, які прибули до них або вибули.

Хто має бути на військовому обліку

На військовий облік в Україні мають ставати:

  • чоловіки віком від 16 до 27 років;
  • військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування в запасі, — 60 років;
  • жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

На військовий облік з 16 — що необхідно знати

На військовий облік з 16 — що необхідно знати 

Адвокат пояснив, коли саме хлопцям треба йти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб стати на облік, оскільки є важливий нюанс:

"Треба йти у військкомат не в момент, коли виповнилося 16 років, а в той рік, коли має виповнитись 17 років. Наприклад, якщо у 2022 році хлопцеві виповнилося 16, то у 2023 він має стати на військовий облік".

Що змінює нове правило 

За словами фахівця, для самих юнаків це фактично нічого не змінює. Новак підкреслив, ця зміна для постановки на військовий облік не змінює інших норм. В Україні людину можуть мобілізувати або призвати на строкову службу лише з 18 років. 

Ця зміна більш важлива для ТЦК та СП, оскільки спрощує їм роботу. Тепер є можливість прогнозувати кількість потенційних призовників та мобілізованих.

Як відбуватиметься постановка на військовий облік 16-річних

Як відбуватиметься постановка на військовий облік 16-річних 

Новак зазначив, що постановка на військовий облік проводиться централізовано — зазвичай школою.

"Класом направляється група хлопців у військкомат і вони разом стають на облік — просто тепер це відбуватиметься трохи раніше", – зазначив Новак.

У свою чергу Монастирська розповіла, що стати на військовий облік з 16 років можна буде за допомогою порталу "Дія".

"Згідно з новим порядком, військовий облік переводитимуть повністю в електронну форму, створивши та запустивши для цього протягом шести місяців "Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів", — пояснює Монастирська.

Нагадаємо, ми писали, як мобілізують безробітних за новими правилами обліку військовозобов'язаних. Особа, яка мала статус безробітного, під час мобілізації знімається з реєстрації у центрі зайнятості.

Також ми розповідали, як має проходити військова медкомісія та чи можна її оскаржити. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити.

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