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Военный учет с 16 лет: что обязательно нужно знать

2 февраля 2023 13:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Военнообязанные должны стать на военный учет с 16 лет — что это значит
Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов могут проверять, стоит ли человек на военном учете
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

С 2023 года в Украине снизили возраст постановки на военный учет. Теперь молодые люди должны становиться на военный учет в год, когда им должно исполниться 17 лет.

Адвокат Андрей Новак в интервью "Украинской правде" дал разъяснение, что это значит и что обязательно нужно знать.

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Отметим, соответствующее постановление №1487 утвердил Кабинет министров Украины в конце 2022, введя новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Новая классификация видов военного учета

Теперь военный учет, кроме разделения на учет призывников, военнообязанных и резервистов, разделяется также еще на несколько видов.

С учетом объема и детализации:

  • персонально-качественный (предусматривает учет персональных и служебных данных относительно призывников, военнообязанных и резервистов по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства, которые обобщаются в учетных документах и вносятся в Единый государственный реестр);
  • персонально-первичный (учет сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах по месту их проживания в соответствующей административно-территориальной единице — то есть его могут вести исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов);
  • персональный (учет сведений по месту работы (службы) или обучение — возлагается на руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций).

По назначению:

  • общий — на таком учете находятся военнообязанные и резервисты, не забронированные за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями на период мобилизации и военное время;
  • специальный — это военнообязанные, которые в соответствии с законом О мобилизационной подготовке и мобилизации забронированы за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военное время.

Новая классификация видов военного учета

Кто должен вести военный учет в Украине

Адвокат адвокатского объединения Legal Strategy Виолетта Монастырская в комментарии "Фокус" уточнила, что согласно положениям нового порядка военный учет будут вести:

  • военкоматы (ТЦК и СП) — персонально-качественный учет;
  • органы местной власти — персонально-первичный;
  • предприятия, учреждения, госорганы, учебные заведения, где работает или учится военнообязанный — персональный.

Новак говорит, что исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов могут проверять, стоит ли внутренне перемещенное лицо на военном учете, совпадает ли информация в военкомате о его местожительстве с реальными данными. Брать на военный учет приехавших на новое место жительства граждан и исключать их, когда они уезжают.

А также они должны проверять наличие и состояние военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов, вносить в карточки первичного учета изменения учетных данных, обнаруженные при сверке.

Эти же исполнительные органы местной власти должны выявлять призывников, военнообязанных и не состоящих на учете резервистов.

Также они должны в семидневный срок информировать ТЦК и СП, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки о прибывших к ним или выбывших военнообязанных.

Кто должен быть на военном учете

На военный учет в Украине должны становиться:

  • мужчины в возрасте от 16 до 27 лет;
  • военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе — 60 лет;
  • женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

На военный учет с 16 — что необходимо знать

На военный учет с 16 — что необходимо знать

Адвокат объяснил, когда именно ребятам нужно идти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы стать на учет, поскольку есть важный нюанс:

"Надо идти в военкомат не в момент, когда исполнилось 16 лет, а в тот год, когда должно исполниться 17 лет. Например, если в 2022 году парню исполнилось 16, то в 2023 он должен стать на военный учет".

Что изменяет новое правило

По словам специалиста, для самих юношей это фактически ничего не меняет. Новак подчеркнул, что это изменение для постановки на военный учет не изменяет других норм. В Украине человека могут мобилизовать или призвать на срочную службу только 18 лет.

Это изменение более важно для ТЦК и СП, поскольку упрощает работу. Теперь можно прогнозировать количество потенциальных призывников и мобилизованных.

Как будет проходить постановка на военный учет 16-летних

Как будет проходить постановка на военный учет 16-летних

Новак отметил, что постановка на военный учет проводится централизованно – обычно школой.

"Классом направляется группа ребят в военкомат и они вместе становятся на учет — просто теперь это будет происходить немного раньше", отметил Новак.

В свою очередь Монастырская рассказала, что стать на военный учет с 16 лет можно будет с помощью портала "Дія".

"Согласно новому порядку, военный учет будут переводить полностью в электронную форму, создав и запустив для этого в течение шести месяцев "Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", объясняет Монастырская.

Напомним, мы писали, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.

Также мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия и можно ли ее обжаловать. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.

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