Виїзд за кордон в Україні — якій категорії чоловіків не мають право відмовляти

Чоловіки в Україні мають ставати на військовий облік у рік досягнення 17-річного віку

Днями почала поширюватися інформація, що під час дії воєнного стану виїзд з країни обмежений для 17-річних хлопців, оскільки ті стають на військовий облік.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що насправді відбувається з перетином кордону та що говорить закон стосовно 17-річних українців.

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Військовий облік для хлопців, що досягли 17 років

Як відомо, наприкінці 2022 року Кабінет міністрів затвердив постанову № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Згідно з документом, чоловіки мають ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку.

"Тобто якщо є 17 років, він повинен вже бути на військовому обліку", — зазначив адвокат.

Але важливо знати, що ця зміна для постановки на військовий облік не змінює інших норм. В Україні людину можуть мобілізувати або призвати на строкову службу лише з 18 років.

Чи можуть 17-річні хлопці виїжджати з країни

Інформація про те, що українських юнаків начебто не випускають з України обурила адвоката. Правознавець підкреслив, що законних підстав не випускати 17-річних хлопців з країни не існує.

Кравець пояснює, що стаття 33 Конституції України передбачає можливість вільно покидати країну, водночас можуть бути встановлені обмеження лише законом, яких на сьогодні немає.

"Що насправді відбувається? Якщо особа досягла 17-річного віку, прикордонники вигадують, що окрім закордонного паспорта, має бути дозвіл від військкомату", — заявив Кравець й додав, що це не передбачено законом й жоден ТЦК не видасть цей дозвіл, бо людина непризовного віку.

Нагадаємо, що у Державній прикордонній службі заперечили інформацію про начебто можливі запровадження обмежень у перетині державного кордону 17-річним громадянам України.

Раніше ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.