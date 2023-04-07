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Відмовляти не мають права: яка категорія чоловіків може безперешкодно виїжджати за кордон

7 квітня 2023 18:31
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Виїзд за кордон в Україні — якій категорії чоловіків не мають право відмовляти
Чоловіки в Україні мають ставати на військовий облік у рік досягнення 17-річного віку
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Днями почала поширюватися інформація, що під час дії воєнного стану виїзд з країни обмежений для 17-річних хлопців, оскільки ті стають на військовий облік. 

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що насправді відбувається з перетином кордону та що говорить закон стосовно 17-річних українців. 

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Військовий облік для хлопців, що досягли 17 років 

Як відомо, наприкінці 2022 року Кабінет міністрів затвердив постанову № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". 

Згідно з документом, чоловіки мають ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку. 

"Тобто якщо є 17 років, він повинен вже бути на військовому обліку", — зазначив адвокат. 

Але важливо знати, що ця зміна для постановки на військовий облік не змінює інших норм. В Україні людину можуть мобілізувати або призвати на строкову службу лише з 18 років. 

Військовий облік для хлопців, що досягли 17 років

Чи можуть 17-річні хлопці виїжджати з країни

Інформація про те, що українських юнаків начебто не випускають з України обурила адвоката. Правознавець підкреслив, що законних підстав не випускати 17-річних хлопців з країни не існує. 

Кравець пояснює, що стаття 33 Конституції України передбачає можливість вільно покидати країну, водночас можуть бути встановлені обмеження лише законом, яких на сьогодні немає.

Чи можуть 17-річні хлопці виїжджати з країни

"Що насправді відбувається? Якщо особа досягла 17-річного віку, прикордонники вигадують, що окрім закордонного паспорта, має бути дозвіл від військкомату", — заявив Кравець й додав, що це не передбачено законом й жоден ТЦК не видасть цей дозвіл, бо людина непризовного віку.

 

Нагадаємо, що у Державній прикордонній службі заперечили інформацію про начебто можливі запровадження обмежень у перетині державного кордону 17-річним громадянам України.

Раніше ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.

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