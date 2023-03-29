Как оформить отпуск военнослужащим во время войны — алгоритм действий

Отпуск для военного во время войны: как оформить и сколько будет длиться
В Украине уже более года действует военное положение, во время которого военнослужащие ограничены в праве демобилизоваться или уйти в отпуск. Однако существует три типа отпусков, на которые могут рассчитывать военные даже в этот период.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, при каких условиях, на какой срок и как украинские военнослужащие могут получить отпуск в 2023 году.
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О чем говорит закон
Вопрос предоставления отпуска военнослужащим регулируется в пункте 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Пункт перечисляет виды отпусков, на которые имеют право военнослужащие и условия получения отпуска во время войны.
Какие виды отпусков военнослужащих в военное положение
Во время военного положения военнослужащие имеют право на три типа отпусков:
- Часть ежегодного основного отпуска продолжительностью до 10 дней.
- По уважительным причинам.
- По семейным обстоятельствам.
"Закон определяет, что в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия", — отмечает омбудсмен.
Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.
Важным условием оформления отпуска является то, что часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.
Также раз в год военнослужащий может запросить отпуск без сохранения заработной платы.
Как оформить отпуск по семейным обстоятельствам
Любинец дает следующий алгоритм действий по оформлению отпуска по семейным обстоятельствам:
- написать рапорт на имя непосредственного командира (начальника) и добавить документы с основаниями;
- рапорт военнослужащего с соответствующими резолюциями его прямых начальников подается в кадровое подразделение штаба;
- командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.
Омбудсмен рекомендует подавать рапорт в двух экземплярах:
"Рекомендовано подавать рапорт в двух экземплярах: на одном должен быть указан входной номер, дата и подпись лица, принявшего рапорт, которые будут подтверждать факт обращения с рапортом".
В случае, если рапорт не принимают, можно обратиться по иерархии к высшему по званию руководству и оставлять жалобу на горячей линии Генерального штаба 0 800 500 410.
Ранее мы рассказывали, какие есть основания в военное время для увольнения с военной службы.
Напомним, мы писали, что украинские военнослужащие, получившие ранения во время службы и проходящие лечение в медучреждениях, получают свою зарплату, которая назначена им по званию и должности на момент ранения, а также могут рассчитывать на одноразовую денежную выплату в зависимости от степени ранения.