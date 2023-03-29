Як оформити відпустку військовослужбовцям під час війни — алгоритм дій

Під час воєнного стану військовослужбовці мають право на три типи відпусток

В Україні вже понад рік діє воєнний стан, під час якого військовослужбовці обмежені в праві демобілізуватися або піти у відпустку. Проте є три типи відпусток, на які можуть розраховувати військові навіть у цей період.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, за яких умов, на який термін та як українські військовослужбовці можуть отримати відпустку у 2023 році.

Про що говорить закон

Питання надання відпустки військовослужбовцям регулюється у пункті 18 статті 10−1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Пункт перераховує види відпусток, на які мають право військовослужбовці та умови для отримання відпустки під час війни.

Які є види відпусток військовослужбовців у воєнний стан

Під час воєнного стану військовослужбовці мають право на три типи відпусток:

Частина щорічної основної відпустки тривалістю до 10 днів. Через поважні причини. За сімейними обставинами.

"Закон визначає, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення", — зазначає омбудсмен.

Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Важливою умовою оформлення відпустки є те, що частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Також раз на рік військовослужбовець може попросити відпустку без збереження заробітної плати.

Як оформити відпустку за сімейними обставинами

Любінець дає наступний алгоритм дій для оформлення відпустки за сімейними обставинами:

написати рапорт на ім'я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами;

рапорт військовослужбовця з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу;

командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки.

Омбудсмен рекомендує подавати рапорт у двох примірниках:

"Рекомендовано подавати рапорт у двох примірниках: на одному мають бути зазначені вхідний номер, дата та підпис особи, яка прийняла рапорт, які будуть підтверджувати факт звернення з рапортом".

У випадку, якщо рапорт не приймають — можна звернутися по ієрархії до вищого по званню керівництва та залишати скаргу на гарячій лінії Генерального штабу 0 800 500 410.

Раніше ми розповідали, які є підстави у воєнний час для звільнення з військової служби.

Нагадаємо, ми писали, українські військовослужбовці, які отримали поранення під час служби та проходять лікування в медзакладах отримують свою зарплату, яка призначена їм за званням та посадою на момент поранення, а також можуть розраховувати на одноразову грошову виплату залежно від ступеня поранення.