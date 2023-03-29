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Відпустка для військового під час війни: як оформити та скільки триватиме

29 березня 2023 12:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Як оформити відпустку військовослужбовцям під час війни — алгоритм дій
Під час воєнного стану військовослужбовці мають право на три типи відпусток
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні вже понад рік діє воєнний стан, під час якого військовослужбовці обмежені в праві демобілізуватися або піти у відпустку. Проте є три типи відпусток, на які можуть розраховувати військові навіть у цей період. 

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, за яких умов, на який термін та як українські військовослужбовці можуть отримати відпустку у 2023 році. 

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Про що говорить закон 

Питання надання відпустки військовослужбовцям регулюється у пункті 18 статті 10−1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Пункт перераховує види відпусток, на які мають право військовослужбовці та умови для отримання відпустки під час війни.

Як оформити відпустку військовослужбовцям

Які є види відпусток військовослужбовців у воєнний стан

Під час воєнного стану військовослужбовці мають право на три типи відпусток:

  1. Частина щорічної основної відпустки тривалістю до 10 днів.
  2. Через поважні причини.
  3. За сімейними обставинами.

"Закон визначає, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення", — зазначає омбудсмен.

Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Важливою умовою оформлення відпустки є те, що частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Також раз на рік військовослужбовець може попросити відпустку без збереження заробітної плати. 

Які є види відпусток військовослужбовців у воєнний стан

Як оформити відпустку за сімейними обставинами

Любінець дає наступний алгоритм дій для оформлення відпустки за сімейними обставинами: 

  • написати рапорт на ім'я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами;
  • рапорт військовослужбовця з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу;
  • командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки.

Омбудсмен рекомендує подавати рапорт у двох примірниках: 

"Рекомендовано подавати рапорт у двох примірниках: на одному мають бути зазначені вхідний номер, дата та підпис особи, яка прийняла рапорт, які будуть підтверджувати факт звернення з рапортом".

Як оформити відпустку за сімейними обставинами

У випадку, якщо рапорт не приймають — можна звернутися по ієрархії до вищого по званню керівництва та залишати скаргу на гарячій лінії Генерального штабу 0 800 500 410. 

Раніше ми розповідали, які є підстави у воєнний час для звільнення з військової служби

Нагадаємо, ми писали, українські військовослужбовці, які отримали поранення під час служби та проходять лікування в медзакладах отримують свою зарплату, яка призначена їм за званням та посадою на момент поранення, а також можуть розраховувати на одноразову грошову виплату залежно від ступеня поранення. 

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