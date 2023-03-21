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Військові можуть залишитися без виплат за поранення: названо причини

21 березня 2023 13:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Коли військові можуть залишитися без виплат за поранення — дев'ять обставин
Такі випадки визначаються в ході службового розслідування
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні триває повномасштабна війна. Військові захищають країну не тільки ціною свого здоров'я, а й життя. Державою передбачені виплати на поранення та отримання інвалідності під час виконання бойових завдань. Проте існують обставини, за яких нещасні випадки не передбачають компенсацію від держави

Про це повідомила адвокатка, членкиня Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ Оксана Міськів.

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Коли не передбачені виплати військовим за поранення, травми, нещасні випадки та контузії 

За словами Міськів, є дев'ять обставин, які не дають право військовому отримати компенсацію: 

  1. Навмисне вчинення кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження.
  2. Навмисне заподіяння військовослужбовцем шкоди своєму здоров’ю.
  3. Перебування потерпілого військовослужбовця за місцем постійного проживання.
  4. Перебування військового, що отримав поранення, травму, у відпустці або у звільненні з розташування військової частини (якщо він не виконував дії з порятунку людського життя чи державної власності, підтримання військової дисципліни та охорони правопорядку).
  5. Алкогольне, токсичне чи наркотичне сп’яніння, не зумовлене технологічним процесом, що стало основною причиною нещасного випадку і підтверджено відповідним медичним висновком та матеріалами розслідування нещасного випадку.
  6. Погіршення стану здоров’я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, що підтверджено відповідним медичним висновком, за умов, що отруєння не пов’язано із впливом цих речовин на потерпілого військовослужбовця внаслідок їх застосування в технологічному процесі або незадовільного зберігання чи транспортування, а потерпілий до настання нещасного випадку був відсторонений від виконання обов’язків командиром (начальником). 
  7. Використання в особистих цілях без відома командування транспортних засобів, озброєння, устаткування, інструментів та матеріалів, які належать військовій частині або використовуються нею. 
  8. Самовільне залишення військовослужбовцем місця служби. 
  9. Природна смерть внаслідок вроджених вад здоров’я, смерть від загального захворювання, самогубство, що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та (або) постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження.

Важливо: обставини, за яких нещасні випадки не визнаються такими, що пов’язані з виконанням обов’язків військової служби визначаються в ході службового розслідування.

Коли не передбачені виплати військовим за поранення

Як проводиться службове розслідування нещасного випадку, травми або контузії

Після того, як військовослужбовець отримав травму, поранення чи контузію має бути проведене службове розслідування обставин, за яких це сталося. 

Рішення про призначення службового розслідування приймається командиром (начальником). Він має видати письмовий наказ, у якому зазначаються:

  • підстава;
  • обґрунтування або мета призначення службового розслідування;
  • особа, стосовно якої воно проводиться;
  • строк проведення службового розслідування;
  • визначаються посадова (службова) особа, якій доручено його проведення, або голова та члени комісії з проведення службового розслідування (далі - особи, які проводять службове розслідування).

Службове розслідування має бути завершено протягом одного місяця з дня його призначення командиром (начальником). В окремих випадках цей рядок може бути продовжено командиром (начальником), який визначив службове розслідування, або старшим командиром (начальником), але не більше ніж на один місяць.

До строку службового розслідування не зараховується час перебування військовослужбовця, щодо якого проводиться розслідування, у відпустці, на лікуванні або годині відсутності з інших документально підтверджених поважних причин. Перенесення строків проведення службового розслідування здійснюється за відповідним наказом посадової особи, яка назначила службове розслідування.

За результатами службового розслідування складається акт службового розслідування, який підписується особами, які його проводили.

Після підписання акт службового розслідування подається на розгляд командиру (начальнику), який призначив розслідування. До акта службового розслідування додаються всі матеріали службового розслідування.

Як проводиться службове розслідування травмування військовослужбовця

За інструкцією про розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України оцінюється, чи було каліцтво пов’язане з бойовими втратами, чи нещасним випадком.

Разом з розслідуванням нещасного випадку відповідно до цієї Інструкції проводиться службове розслідування відповідно до Порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України, яке за цією інструкцією встановлює, чи пов’язана травма із несенням служби та виконанням бойових обов’язків. Відповідно, чи буде військовому передбачена компенсація.

У ст. 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачається, що компенсація передбачена, якщо травма, поранення, контузія отримані військовим під час виконання ним обов’язків військової служби. 

Порядок проведення службового розслідування у ЗСУ

Раніше ми розповідали, що з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України.

Нагадаємо, ми писали, українські військовослужбовці, які отримали поранення під час служби та проходять лікування в медзакладах отримують свою зарплату, яка призначена їм за званням та посадою на момент поранення, а також можуть розраховувати на одноразову грошову виплату в залежності від ступеня поранення. 

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