Когда военные могут остаться без выплат за ранения — девять обстоятельств

Такие случаи определяются в ходе служебного расследования

В Украине идет полномасштабная война. Военные защищают страну не только ценой своего здоровья, но и жизни. Государством предусмотрены выплаты по ранению и получению инвалидности при выполнении боевых заданий. Однако существуют обстоятельства, при которых несчастные случаи не предусматривают компенсацию от государства.

Об этом сообщила адвокат, член Совета Комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики НААУ Оксана Миськив.

Когда не предусмотрены выплаты военным за ранения, травмы, несчастные случаи и контузии

По словам Городских, есть девять обстоятельств, которые не дают право военному получить компенсацию:

Умышленное совершение уголовного преступления, установленное обвинительным приговором суда или постановлением (определением) о закрытии уголовного производства. Умышленное причинение военнослужащим вреда своему здоровью. Пребывание потерпевшего военнослужащего по месту жительства. Нахождение военного, получившего ранение, травму, в отпуске или в освобождении от расположения воинской части (если он не выполнял действия по спасению человеческой жизни или государственной собственности, поддержанию военной дисциплины и охране правопорядка). Алкогольное, токсическое или наркотическое опьянение, не обусловленное технологическим процессом, явилось основной причиной несчастного случая и подтверждено соответствующим медицинским заключением и материалами расследования несчастного случая. Ухудшение состояния здоровья в результате отравления алкоголем, наркотическими средствами, токсичными или ядовитыми веществами, что подтверждено соответствующим медицинским заключением, при условии, что отравление не связано с влиянием этих веществ на пострадавшего военнослужащего вследствие их применения в технологическом процессе или неудовлетворительного хранения или транспортировки, а потерпевший до наступления несчастного случая был отстранен от исполнения обязанностей командиром (начальником). Использование в личных целях без ведома командования транспортных средств, вооружения, оборудования, инструментов и материалов, принадлежащих воинской части или используемых ею. Самовольное оставление военнослужащим места службы. Естественная смерть в результате врожденных пороков здоровья, смерть от общего заболевания, самоубийство, что подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы и (или) постановлением (определением) о закрытии уголовного производства.

Важно: обстоятельства, при которых несчастные случаи не признаются связанными с исполнением обязанностей военной службы определяются в ходе служебного расследования.

Как проводится служебное расследование несчастного случая, травмы или контузии

После того как военнослужащий получил травму, ранение или контузию должно быть проведено служебное расследование обстоятельств, при которых это произошло.

Решение о назначении служебного расследования принимается командиром (начальником). Он должен издать письменный приказ, в котором указываются:

основание;

обоснование или цель назначения служебного расследования;

лицо, в отношении которого оно производится;

сроки проведения служебного расследования;

определяются должностное (служебное) лицо, которому поручено его проведение, или председатель и члены комиссии по проведению служебного расследования (далее — лица, проводящие служебное расследование).

Служебное расследование должно быть завершено в течение месяца со дня его назначения командиром (начальником). В отдельных случаях эта строка может быть продлена командиром (начальником), определившим служебное расследование, или старшим командиром (начальником), но не более одного месяца.

В срок служебного расследования не засчитывается время пребывания военнослужащего, в отношении которого проводится расследование, в отпуске, на лечении или времени отсутствия по другим документально подтвержденным уважительным причинам. Перенос сроков проведения служебного расследования осуществляется по соответствующему приказу должностного лица, назначившего служебное расследование.

По результатам служебного расследования составляется акт служебного расследования, который подписывается лицами, его проводившими.

После подписания акт служебного расследования представляется на рассмотрение командиру (начальнику), назначившему расследование. К акту служебного расследования прилагаются все материалы служебного расследования.

По инструкции о расследовании и учете несчастных случаев с военнослужащими, профессиональных заболеваний и аварий в Вооруженных Силах Украины оценивается, было ли увечье связано с боевыми потерями или несчастным случаем.

Вместе с расследованием несчастного случая согласно этой Инструкции проводится служебное расследование в соответствии с Порядком проведения служебного расследования в Вооруженных Силах Украины, которое по этой инструкции устанавливает, связана ли травма с несением службы и исполнением боевых обязанностей. Соответственно, будет ли военному предусмотрена компенсация.

В ст. 16 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусматривается, что компенсация предусмотрена, если травма, ранения, контузия получены военным при исполнении им обязанностей военной службы.

Ранее мы рассказывали, что с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины.

Напомним, мы писали, что украинские военнослужащие, получившие ранения во время службы и проходящие лечение в медучреждениях, получают свою зарплату, которая назначена им по званию и должности на момент ранения, а также могут рассчитывать на одноразовую денежную выплату в зависимости от степени ранения.