Вознесение Господне 2023 — какие существуют традиции и важные запреты на праздник

Праздник Вознесения Господня. Фото: Вечерний Киев

Один из важных и больших праздников для всех христиан — Вознесение Господне. Он считается переходным, поскольку привязан к Пасхе, отмечается на 40-й день после Воскресения Христова и всегда в четверг. Так что в 2023 году праздник приходится на 25 мая.

Рассказываем об истории, главных традициях и запретах праздника Вознесения.

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Вознесение Господне — история праздника

Как можно узнать из Евангелия, Иисус Христос воскрес и 40 дней пробыл на земле в кругу учеников и паствы, которым рассказывал о Царстве Божьем.

На 40-й день Он собрал апостолов на Елеонской горе у Иерусалима, благословил всех, велел не расходиться, а сам во плоти вознесся на небеса.

Позже к апостолам явились два ангела, которые сказали, что Иисус Христос снова придет на землю и будет судить и живых, и мертвых:

"Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящего на небо".

Историю Вознесения Иисуса Христа изображают на одноименной иконе. По традиции в центре рисуют фигуру Пресвятой Богородицы, апостолов изображают с двух сторон белые Матери Божьей, а наверху изображен Иисус Христос, который в левой руке держит свиток, символизирующий Евангелие, а правой благословляющий. Часто Господа сопровождают ангелы.

Икона Вознесения Христа. Фото: google.com

Какой смысл праздника Вознесения

Пребывая со своими учениками в течение сорока дней, Иисус укреплял их веру и давал надежду на будущее Царство Небесное. А своим Вознесением на небеса Он как бы поставил точку в деле спасения человеческого рода. Таким образом, его подвиг искупления заканчивается — и он возвращается на Небо.

Однако даже вознесшись, он не оставляет апостолов, а значит и всех нас. Христос говорит тем самым, что если сердцем примем Вознесение, то пошлет Духа Святого, который утешит, разрадует. Это утешение — в празднике Пятидесятницы, который отмечается через несколько дней после Вознесения.

Вознесение Господне 2023 — традиции праздника

В христианстве Вознесение Господне является одним из двенадцати важных праздников, поэтому торжественные песнопения, богослужения, исповеди и причастия в храмах начинаются накануне великой даты.

В сам праздник верующие обязательно посещают церкви, молятся Господу о прощении грехов, здоровье и спасении души. Считается, что в день Вознесения Господь ходит среди людей и слышит их просьбы, поэтому следует молиться от чистого сердца.

В этот день паломники со всего мира едут в монастырь на гору Елеон — там находится камень с отражением ноги Христа, из которого Он вознесся на небо.

Как и большинство христианских праздников на территории Украины, Вознесение тесно переплелось с языческими традициями и обрядами, которые со временем стали народными.

В древности дата праздновалась славянами как переход весны в лето. Считалось, что именно в этот период приходит настоящая жара. Язычники проводили этот день в веселом пении и танцах, пели веснушки и устраивали громкие гуляния.

Впоследствии, когда на наши земли пришло христианство, на Вознесение образовалась любопытная традиция — печь особые пироги с начинкой из зеленого лука. Такое угощение имело название "лестница", потому что сверху на нем делали украшение в виде перекладин из теста. Пироги обязательно освящали в церкви, а затем угощали ими родных.

В некоторых регионах принято было выпекать особое обрядовое печенье в форме стремянок, "чтобы было по чему Иисусу вылезти на небо". С этой ритуальной выпечкой шли на кладбище, чтобы помянуть умерших родных.

Также часто на этот праздник выпекали блины из пшеной муки, куличи и красили пасхальные яйца на поминки.

Жители сел на Вознесение обходят свои посевы и качают на них пасхальные яйца, поскольку считается, что "на Вознесение уже начинает выбрасывать колос".

Также обязательно нужно съесть яйцо. Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили.

Вознесение Господне. Фото: УНИАН

Что стоит сделать на Вознесении 25 мая

Обычно в среду вечером в храмах начинаются всенощные (ночные богослужения). Однако из-за военного положения в Украине верующие не смогут посетить церковь. Вечером стоит помолиться богу, также можно включить онлайн-трансляции службы.

На сам праздник можно пойти в храм на литургию и помолиться — в этот день Господь выслушивает все просьбы. Также разрешено поминать усопших, можно поставить свечу за упокой души.

Верующие в праздник часто раздают милостыню. Заведено в этот день и просить прощения у всех, кого обидели. Можно извиниться перед родными и близкими, например, за то, что редко общаетесь или не так часто говорите слова любви.

По церковному уставу на Вознесение нет поста, поэтому после службы собираются за праздничным столом. Работать же на Вознесение Господне можно, ведь торжество всегда выпадает на четверг.

В общем, день нужно провести спокойно и в хорошем настроении. Тогда и весь год будет таким.

Вознесение Господне. Фото: google.com

Что нельзя делать в день Вознесения Господня

Вознесение — это большой праздник, поэтому в этот день верующие соблюдают определенные запреты:

нельзя венчаться;

ссориться;

злословить;

ругаться;

злиться;

скандалить;

плакать и огорчаться;

отказывать нуждающимся в помощи;

резать или стричь;

объедаться и употреблять алкоголь;

выбрасывать мусор и плевать на улицы, чтобы не попасть во Христа.

Девушка в церкви. Фото: pixabay.com

Молитва на Вознесение Господне

Боже, Сын Твой сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и к вечной жизни с Ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.

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