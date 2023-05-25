Вознесіння Господнє 2023 — які існують традиції та важливі заборони на свято

Свято Вознесіння Господнє. Фото: Вечірній Київ

Одне з важливих та великих свят для усіх християн — Вознесіння Господнє. Воно вважається перехідним, оскільки прив'язане до Великодня, відзначається на 40-й день після Воскресіння Христового і завжди у четвер. Тож 2023 року свято припадає на 25 травня.

Розповідаємо про історію, головні традиції та заборони свята Вознесіння.

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Вознесіння Господнє — історія свята

Як можна дізнатися з Євангеліє, Ісус Христос воскрес і 40 днів пробув на землі в колі учнів і пастви, яким розповідав про Царство Боже.

На 40-й день Він зібрав апостолів на Єлеонській горі біля Єрусалиму, благословив усіх, велів не розходитися, а сам у плоті вознісся на небеса.

Пізніше до апостолів явилися два янголи, які заповіли, що Ісус Христос знову прийде на землю і буде судити і живих, і мертвих:

"Цей Ісус, що вознісся від вас на небо, прийде таким же чином, як ви бачили Його, що сходить на небо".

Історію Вознесіння Ісуса Христа також зображають на однойменній іконі. За традицією в центрі малюють постать Пресвятої Богородиці, апостолів зображають з двох сторін білі Мати Божої, а нагорі зображений Ісус Христос, який в лівій руці тримає сувій, що символізує Євангеліє, а правою благословляє. Часто Господа супроводжують янголи.

Ікона Вознесіння Христа. Фото: google.com

Який сенс свята Вознесіння

Перебуваючі зі своїми учнями впродовж сорока днів, Ісус зміцнював їхню віру та давав надію на майбутнє Царство Небесне. А своїм Вознесінням на небеса Він ніби поставив крапку в справі спасіння роду людського. Таким чином, його подвиг спокути закінчується — і він повертається на Небо.

Проте навіть вознесшись він не залишає апостолів, а значить і всіх нас. Христос говорить тим самим, що якщо серцем приймемо Вознесіння, то пошле Духа Святого, який втішить, розрадить. Ця розрада — у святі П’ятдесятниці, яке відзначається через кілька днів після Вознесіння.

Вознесіння Господнє 2023 — традиції свята

В християнстві Вознесіння Господнє є одним з дванадцяти важливих свят, а тому урочисті співи, богослужіння, сповіді та причастя в храмах починаються напередодні великої дати.

У саме свято віряни обов'язково відвідують церкви, моляться Господу про прощення гріхів, здоров'я та спасіння душі. Вважається, що в день Вознесіння Господь ходить серед людей і чує їхні прохання, тому слід молитися від чистого серця.

У цей день паломники з усього світу їдуть в монастир на гору Єлеон — там знаходиться камінь з відбитком ноги Христа, з якого Він вознісся на небо.

Як і більшість християнських свят на території України, Вознесіння тісно переплелося з язичницькими традиціями та обрядами, які з часом стали народними.

У давнину дата святкувалася слов'янами як перехід весни у літо. Вважалося, що саме в цей період приходить справжня спека. Язичники проводили цей день у веселих співах та танцях, співали веснянки та влаштовували гучні гуляння.

Згодом, коли на наші землі прийшло християнство, на Вознесіння утворилася цікава традиція — пекти особливі пироги з начинням із зеленої цибулі. Таке частування мало назву "драбинка", тому що згори на ньому робили прикрашання у вигляді перекладин з тіста. Пироги обов'язково освячували в церкві, а потім пригощали ними рідних.

В деяких регіонах заведено було випікати особливе обрядове печиво у формі драбинок, "щоб було по чому Ісусові вилізти на небо". З цією ритуальною випічкою йшли на кладовище, щоб пом'янути померлих рідних.

Також часто на це свято випікали млинці з пшоного борошна, паски та фарбували крашанки на поминки.

Жителі сіл на Вознесіння обходять свої посіви та качають на них крашанки, оскільки вважається, що "на Вознесіння вже починає викидати колос".

Також обов'язково потрібно з'їсти яйце. Наші пращури вірили, що таким чином можна умилостивити польових духів на хороший врожай.

Вознесіння Господнє. Фото: УНІАН

Що варто зробити на Вознесіння 25 травня

Зазвичай в середу ввечері в храмах починаються всеношні (нічні богослужіння). Проте через дію воєнного стану в Україні віряни не зможуть відвідати церкву. Тож ввечері варто помолитися богові, також можна включити онлайн-трансляції служби.

На саме свято можна піти в храм на літургію і помолитися — в цей день Господь вислуховує всі прохання. Також дозволено поминати покійних, можна поставити свічку за упокій душі.

Віряни у свято часто роздають милостиню. Заведено цього дня й просити пробачення у всіх, кого образили. Можна перепросити в рідних та близьких, наприклад, за те, що рідко спілкуєтеся або не так часто говорите слова любові.

За церковним статутом на Вознесіння немає посту, тому після служби збираються за святковим столом. Працювати ж на Вознесіння Господнє можна, адже урочистість завжди випадає на четвер.

Загалом день потрібно провести спокійно і в гарному настрої. Тоді й весь рік буде таким.

Вознесіння Господнє. Фото: google.com

Що не можна робити в день Вознесіння Господнього

Вознесіння — це велике свято, тож цього дня віряни дотримуються певних заборон:

не можна вінчатися;

сваритися;

лихословити;

лаятися;

злитися;

скандалити;

плакати і засмучуватися;

відмовляти нужденним в допомозі;

різати чи стригти;

об’їдатися та вживати алкоголь;

викидати сміття і плювати на вулиці, щоб не попасти в Христа.

Дівчина у церкві. Фото: pixabay.com

Молитва на Вознесіння Господнє

Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.

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