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Все в руках военнообязанного: украинцам объяснили, когда перестанут раздавать повестки на улице

7 февраля 2023 13:35
оновлено: 13:30
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
При каком условии перестанут раздавать повестки на улице — в ВСУ дали объяснение
Украинское законодательство не определяет место, где именно может быть вручена повестка военнообязанному лицу
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины могут получать повестки не только по месту жительства, но и в общественных местах.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал, при каком условии перестанут раздавать повестки на улице, блокпостах и общественных местах, пишет 24 канал.

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Петиция о запрещении раздачи повесток на улице

Некоторые украинцы настолько возмущены практикой раздачи повесток в общественных местах, что даже создали петицию о запрете.

Такие действия ТЦК и СП называют произволом. Однако судя по количеству подписей, это мнение не распространено среди украинцев.

Петиция о запрещении раздачи повесток на улице

Отметим, что в июне прошлого года была создана подобная петиция, в которой призвали запретить раздачу повесток на блокпостах, АЗС и улице. Она набрала нужное количество голосов, но была отклонена.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что в соответствии со статьей 65 Конституции Украины, защита Отечества является обязанностью граждан Украины.

По его словам, порядок оповещения военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации и вручения повесток регулируются соответствующими актами правительства, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

При каком условии перестанут раздавать повестки на улице

При каком условии могут прекратить выдавать повестки на улицах

Как пояснил полковник Роман Горбач, украинские мужчины практически никогда не извещают ТЦК о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или у них появились дети.

Следовательно, если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в ТЦК, никто не ловил бы их на улицах. Поэтому не было бы необходимости вручать повестки в общественных местах.

Ведь главная цель вручения повестки — уточнение данных. Для этого военнообязанные должны прийти в ТЦК и СП.

При каком условии могут прекратить выдавать повестки на улицах

Такое же мнение высказал главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко.

По словам военного комиссара, каждый военнообязанный должен уведомлять территориальные центры комплектования о любых изменениях относительно места жительства, здоровья, семейного положения, образования или места работы органа, где они состоят на военном учете, чтобы можно было определить реальное количество пригодных к военной службе.

Он отметил, что часто граждане забывают, что, кроме прав, у них также есть и обязанности. Так со дня объявления мобилизации украинцы были обязаны добровольно явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и соцподдержки для выяснения всех сведений (об этом говорится в ст. 17 Закона Украины "Об обороне" ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке").

"Мы не должны бегать за кем-то, чтобы выяснять, какие изменения в жизни произошли у каждого военнообязанного. Но игнорирование ими своих обязанностей, закрепленных законодательством, принуждает к проведению мероприятий по вручению повесток не только по месту жительства и работы граждан, но и в общественных местах. В таких мероприятиях не было бы необходимости, если бы граждане неукоснительно соблюдали законодательство Украины", — отметил Тищенко.

Как заявил юрист Владислав Юрчак, украинское законодательство не определяет место, где именно может быть вручена повестка военнообязанному лицу в возрасте 18—60 лет. Следовательно, работники ТЦК и СП могут вручать повестку где угодно — по месту жительства или даже работы.

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Напомним, с первого января 2023 года военнообязанным гражданам начали выдавать повестки нового образца. Что о них известно, как они выглядят и можно ли отказаться от получения повестки старого образца — читайте в нашем материале.

Кроме того, мы писали, кто и где имеет право вручать повестки военнообязанным, а какие действия можно считать неправомерными и обжаловать.

Также юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.

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