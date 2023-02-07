При каком условии перестанут раздавать повестки на улице — в ВСУ дали объяснение

Украинское законодательство не определяет место, где именно может быть вручена повестка военнообязанному лицу

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины могут получать повестки не только по месту жительства, но и в общественных местах.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал, при каком условии перестанут раздавать повестки на улице, блокпостах и общественных местах, пишет 24 канал.

Петиция о запрещении раздачи повесток на улице

Некоторые украинцы настолько возмущены практикой раздачи повесток в общественных местах, что даже создали петицию о запрете.

Такие действия ТЦК и СП называют произволом. Однако судя по количеству подписей, это мнение не распространено среди украинцев.

Отметим, что в июне прошлого года была создана подобная петиция, в которой призвали запретить раздачу повесток на блокпостах, АЗС и улице. Она набрала нужное количество голосов, но была отклонена.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что в соответствии со статьей 65 Конституции Украины, защита Отечества является обязанностью граждан Украины.

По его словам, порядок оповещения военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации и вручения повесток регулируются соответствующими актами правительства, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

При каком условии могут прекратить выдавать повестки на улицах

Как пояснил полковник Роман Горбач, украинские мужчины практически никогда не извещают ТЦК о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или у них появились дети.

Следовательно, если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в ТЦК, никто не ловил бы их на улицах. Поэтому не было бы необходимости вручать повестки в общественных местах.

Ведь главная цель вручения повестки — уточнение данных. Для этого военнообязанные должны прийти в ТЦК и СП.

Такое же мнение высказал главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко.

По словам военного комиссара, каждый военнообязанный должен уведомлять территориальные центры комплектования о любых изменениях относительно места жительства, здоровья, семейного положения, образования или места работы органа, где они состоят на военном учете, чтобы можно было определить реальное количество пригодных к военной службе.

Он отметил, что часто граждане забывают, что, кроме прав, у них также есть и обязанности. Так со дня объявления мобилизации украинцы были обязаны добровольно явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и соцподдержки для выяснения всех сведений (об этом говорится в ст. 17 Закона Украины "Об обороне" ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке").

"Мы не должны бегать за кем-то, чтобы выяснять, какие изменения в жизни произошли у каждого военнообязанного. Но игнорирование ими своих обязанностей, закрепленных законодательством, принуждает к проведению мероприятий по вручению повесток не только по месту жительства и работы граждан, но и в общественных местах. В таких мероприятиях не было бы необходимости, если бы граждане неукоснительно соблюдали законодательство Украины", — отметил Тищенко.

Как заявил юрист Владислав Юрчак, украинское законодательство не определяет место, где именно может быть вручена повестка военнообязанному лицу в возрасте 18—60 лет. Следовательно, работники ТЦК и СП могут вручать повестку где угодно — по месту жительства или даже работы.

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