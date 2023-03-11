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Общая мобилизация 2023: могут ли призвать на службу волонтера

11 марта 2023 06:25
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Могут ли мобилизовать волонтера во время войны — объяснение адвоката
Список лиц, не подлежащих мобилизации, определен в украинском законодательстве
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Одна из важных интересующих украинцев тем — призыв в 2023 году. Вопросы кого могут мобилизовать во время войны, а кто может получить отсрочку или быть освобожденным от военной службы, звучат каждый день.

Адвокат Богдан Пересада объяснил, могут ли во время всеобщей мобилизации и военного положения мобилизовать волонтера и должен ли он стать на военный учет.

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Лица, не подлежащие мобилизации — что говорит закон

Специалист напомнил, что перечень лиц, не подлежащих мобилизации, определен статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а именно:

  • забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
  • признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
  • женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжкий диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;
  • женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
  • имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
  • женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе";
  • народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
  • работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;
  • другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Лица, не подлежащие мобилизации — что говорит закон

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;
  • научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции;
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время военного положения.

Не подлежат призыву на военную службу во время частичной мобилизации в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас (кроме военнослужащих, зачисленных на службу военном оперативном резерве первой очереди). Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Могут мобилизовать волонтера

Могут ли мобилизовать волонтера

Адвокат пояснил, что в приведенном перечне отсутствует основание для освобождения от мобилизации как наличие статуса волонтера.

"То есть человек со статусом волонтера подлежит мобилизации на общих основаниях, другой Закон не определен. То же касается и военного учета. По общему правилу на военном учете должны находиться все военнообязанные, исключений для волонтеров не предусмотрено", — пояснил Богдан Пересада.

В свою очередь юрист Татьяна Дучич считает так:

"Хотя формально волонтеры подлежат мобилизации, я считаю, что в случае получения волонтером повестки, нужно явиться в территориальные центры комплектования и принести документы, подтверждающие его волонтерскую деятельность", — сказала Татьяна.

Ведь решение о мобилизации конкретного военнообязанного принимается территориальным центром укомплектования с учетом многих обстоятельств, в том числе и по деятельности, которой занимается военнообязанный.

Напомним, адвокат Андрей Карпенко рассказал, что делать мобилизованным, которым вера не позволяет брать оружие в руки и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.

Также мы рассказывали, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.

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