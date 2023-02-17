Чи можуть призвати на військову службу після 60 років — що каже закон

Є категорії військових, які можуть служити після 60 років

Загальна мобілізація в Україні передбачає призов усіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте, є категорії військових, які можуть служити в армії після 60 років.

Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу". Хто може служити після 60 років та який вік граничний, розповідаємо далі в матеріалі.

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Згідно зі статтею 22 вищезгаданого закону, граничний вік перебування на військовій службі:

для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 45 років ;

; для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років ;

; для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 50 років ;

; для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 55 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років ;

; полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років ;

; для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років ;

; для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб: рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років ;

; вищого офіцерського складу — до 65 років.

Проте, під час воєнного стану військовослужбовці, які мають унікальний досвід можуть служити понад 5 років граничного віку, якщо мають таке бажання.

До них належать переважно військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді.

Зауважимо, що продовження терміну служби понад стандартного граничного віку не є обов'язковим, особи можуть залишитися у лавах Збройних сил за власним бажанням.

Головна вимога для служби в ЗСУ для них ― бути визнаними придатними за станом здоров’я для проходження військової служби ВЛК.

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