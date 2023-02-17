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Мобілізація після 60 років: за яких умов це можливо

17 лютого 2023 18:31
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Чи можуть призвати на військову службу після 60 років — що каже закон
Є категорії військових, які можуть служити після 60 років
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

Загальна мобілізація в Україні передбачає призов усіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте, є категорії військових, які можуть служити в армії після 60 років.

Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу". Хто може служити після 60 років та який вік граничний, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Максимальний службовий вік у 2023 році 

Згідно зі статтею 22 вищезгаданого закону, граничний вік перебування на військовій службі:

  • для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 45 років;
  • для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років;
  • для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 50 років;
  • для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 55 років;

 

  • для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років;
  • полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років;
  • для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років;
  • для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб: рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років;
  • вищого офіцерського складу — до 65 років.

Максимальний службовий вік у 2023 році

Проте, під час воєнного стану військовослужбовці, які мають унікальний досвід можуть служити понад 5 років граничного віку, якщо мають таке бажання. 

До них належать переважно військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді.

Зауважимо, що продовження терміну служби понад стандартного граничного віку не є обов'язковим, особи можуть залишитися у лавах Збройних сил за власним бажанням. 

Головна вимога для служби в ЗСУ для них ― бути визнаними придатними за станом здоров’я для проходження військової служби ВЛК. 

Інші новини про мобілізацію в Україні 

Раніше Новини.LIVE писали, що таке резерв особового складу, як формується система резервістів та кого призиватимуть на військову службу в першу чергу. 

Також начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач пояснив, в якому разі мобілізовані відразу направляються на фронт, хто має пройти навчання, а також ― кого призивають в першу чергу.

Пропонуємо дізнатися за якими причинами можна звільнитися з військової служби та що необхідно зазначити в рапорті обов'язково

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