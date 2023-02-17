Могут призвать на военную службу после 60 лет — что говорит закон

Есть категории военных, которые могут служить после 60 лет

Общая мобилизация в Украине предусматривает призыв всех мужчин от 18 до 60 лет. Однако есть категории военных, которые могут служить в армии после 60 лет.

Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе". Кто может служить после 60 лет и возраст предельный, рассказываем дальше в материале.

Максимальный служебный возраст в 2023 году

Согласно статье 22 вышеупомянутого закона, предельный возраст пребывания на военной службе:

для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 45 лет ;

; для военнослужащих младшего офицерского состава — до 45 лет ;

; для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 50 лет ;

; для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 55 лет ;

; для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) — до 50 лет ;

; полковников (капитанов 1 ранга) — до 55 лет ;

; для военнослужащих высшего офицерского состава — до 60 лет ;

; для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, из числа лиц: рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет ;

; высшего офицерского состава — до 65 лет.

Однако во время военного положения военнослужащие, имеющие уникальный опыт, могут служить более 5 лет предельного возраста, если имеют такое желание.

К ним относятся преимущественно военнослужащие ВСУ и другие военные формирования, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности.

Заметим, что продление срока службы сверх стандартного предельного возраста не обязательно, лица могут остаться в рядах Вооруженных сил по собственному желанию.

Главное требование для службы в ВСУ для них быть признанными пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы ВЛК.

Другие новости о мобилизации в Украине

Ранее Новини.LIVE писали, что такое резерв личного состава как формируется система резервистов и кого будут призывать на военную службу в первую очередь.

Также начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач объяснил, в каком случае мобилизованные сразу направляются на фронт, кто должен пройти обучение, а также – кого призывают в первую очередь.

Предлагаем узнать по каким причинам можно уволиться с военной службы и что необходимо указать в рапорте обязательно