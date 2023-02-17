Могут призвать на военную службу после 60 лет — что говорит закон

Мобилизация после 60 лет: при каких условиях это возможно
Общая мобилизация в Украине предусматривает призыв всех мужчин от 18 до 60 лет. Однако есть категории военных, которые могут служить в армии после 60 лет.
Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе". Кто может служить после 60 лет и возраст предельный, рассказываем дальше в материале.
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Максимальный служебный возраст в 2023 году
Согласно статье 22 вышеупомянутого закона, предельный возраст пребывания на военной службе:
- для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 45 лет;
- для военнослужащих младшего офицерского состава — до 45 лет;
- для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 50 лет;
- для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 55 лет;
- для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) — до 50 лет;
- полковников (капитанов 1 ранга) — до 55 лет;
- для военнослужащих высшего офицерского состава — до 60 лет;
- для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, из числа лиц: рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет;
- высшего офицерского состава — до 65 лет.
Однако во время военного положения военнослужащие, имеющие уникальный опыт, могут служить более 5 лет предельного возраста, если имеют такое желание.
К ним относятся преимущественно военнослужащие ВСУ и другие военные формирования, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности.
Заметим, что продление срока службы сверх стандартного предельного возраста не обязательно, лица могут остаться в рядах Вооруженных сил по собственному желанию.
Главное требование для службы в ВСУ для них быть признанными пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы ВЛК.
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