Может ли охранник в магазине проверять личные вещи — объяснение специалистов

Украинцам объяснили, какие полномочия имеют охранники в супермаркетах

Наверное, большинство из нас хоть раз становилось свидетелем конфликта между охраной супермаркетов и покупателем или сам участвовал в споре. Подозрения по поводу кражи, проблемы с вещами в камере хранения, проверка личных вещей или просто некорректное поведение охранников. Где предел прав одних и обязанностей других?

Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе.

Имеют ли право охранники в магазинах проверять личные вещи покупателей

Охрана или администрация магазина не уполномочены проверять документы покупателей, а также производить обыск личных вещей.

"Если к вам подошел владелец заведения, директор, охранник или продавец с таким требованием — требуйте предъявить документы, которые являются основанием для обыска, ведь таких полномочий у них нет", — советуют украинцам.

В то же время, если у охранников возникают подозрения или сомнения относительно личности, они могут только следить за товаром в торговом зале или действиями самого покупателя во время его пребывания в заведении с помощью камер наблюдения (если они есть).

Также охранник имеет право задерживать лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные ценности с объекта или подозреваемых в совершении правонарушений (т.е. охрана видела факт кражи).

Идти в комнату охраны лицо должно только при добровольном согласии. Если покупатель уверен в своей невиновности, а охранник настаивает на осмотре и "уединении" в комнате, тогда покупатель может сам вызвать полицию и пожаловаться на действия охраны.

Что делать, если охранник требует осмотреть ваши вещи

Если охранник заподозрил воровство, он имеет право осмотреть вещи покупателя. Охранник не производит обыск, он проводит осмотр. Такое действие состоит в том, что охранник просит лицо выложить все вещи из карманов на стол, показать содержимое сумки с целью обнаружения похищенного.

Осмотр производится при добровольном согласии покупателя и, по закону, в присутствии двух понятых. Если покупатель отказывается, то проверить его вещи может только полиция.

Требуя провести обыск вещей покупателя без его согласия и без привлечения полиции, охранник нарушает закон. В соответствии со статьей 29 Конституции Украины и статьей 289 Гражданского кодекса Украины, каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

На действия охранников, которые потребители считают незаконными, можно писать заявление в инспекцию по делам защиты прав потребителей, или же обратиться в прокуратуру. Также, как уже было сказано выше, покупатель может сам вызвать полицию, если охрана совершает противоправные действия.

При каких условиях охранник имеет право вызвать полицию

Для этого у охраны есть несколько оснований:

при выходе покупателя из супермаркета сработала рамка против краж;

на камерах слежения было зафиксировано, что покупатель украл вещь;

другие покупатели заметили вора и сообщили о нем охране.

Напомним, мы писали, что делать, когда гражданина задержали, незаконно доставили в ТЦК, где пытаются обыскать и получить документы.

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