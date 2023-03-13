Чи може охоронець в магазині перевіряти особисті речі — пояснення фахівців

Українцям пояснили, які повноваження мають охоронці в супермаркетах

Напевно більшість з нас хоч раз ставав свідком конфлікту між охороною супермаркетів та покупцем або й сам брав участь у суперечці. Підозри щодо крадіжки, проблеми з речами в камері схову, перевірка особистих речей чи то просто некоректна поведінка охоронців. Де межа прав одних і обов’язків інших?

Про це розповіли у Держпродспоживслужбі.

Чи мають право охоронці в магазинах перевіряти особисті речі покупців

Охорона чи адміністрація магазину неуповноважені перевіряти документи покупців, а також проводити обшук особистих речей.

"Якщо до вас підійшов власник закладу, директор, охоронець чи продавець з такою вимогою — вимагайте пред’явити документи, які є підставою для обшуку, адже таких повноважень вони не мають", — радять українцям.

Водночас якщо в охоронців виникають підозри або сумніви щодо особи, вони можуть лише слідкувати за товаром у торговельній залі чи за діями самого покупця під час його перебування в закладі за допомогою камер спостереження (якщо вони є).

Також охоронець має право затримувати осіб, які намагаються незаконно вивезти (винести) матеріальні цінності з об’єкта або підозрюваних у здійсненні правопорушень (тобто охорона безпосередньо бачила факт крадіжки).

Йти у кімнату охорони особа повинна лише за добровільної згоди. Якщо ж покупець впевнений у своїй невинуватості, а охоронець наполягає на огляді та "усамітнені" у кімнаті, тоді покупець може сам викликати поліцію і поскаржитися на дії охорони.

Що робити, якщо охоронець вимагає оглянути ваші речі

Якщо охоронець запідозрив крадіжку, він має право оглянути речі покупця. Охоронник не здійснює обшук, він проводить огляд. Така дія полягає в тому, що охоронник просить особу викласти усі речі з кишень на стіл, показати вміст сумки з метою виявлення викраденого.

Огляд проводиться за добровільної згоди покупця та, за законом, у присутності двох понятих. Якщо покупець відмовляється, то перевірити її речі може лише поліція.

Вимагаючи провести обшук речей покупця без його згоди та без залучення поліції, охоронець порушує закон. Відповідно до статті 29 Конституції України та статті 289 Цивільного кодексу України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

На дії охоронців, які споживачі вважають незаконними, можна писати заяву до інспекції у справах захисту прав споживачів, або ж звернутися до прокуратури. Також, як вже було зазначено вище, покупець може сам викликати поліцію, якщо охорона вчиняє проти нього протиправні дії.

За яких умов охоронець має право викликати поліцію

Для цього в охорони є декілька підстав:

при виході покупця із супермаркету спрацювала противикрадна рамка;

на камерах стеження було зафіксовано, що покупець вкрав річ;

інші покупці помітили крадія та повідомили про нього охорону.

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