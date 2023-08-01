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1 серпня в Україні та світі: іменини та день народження відомих людей

1 серпня 2023 04:27
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 1 серпня – що цей день означає для України та світу, іменини
Три подруги у гарному настрої на фотосесії. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Першого серпня в Україні та світі відзначається багато різних свят, а віряни в церкві вшановують пам'ять Макрини Молодшої. Ми розповідаємо про головні свята в Україні та світі, про іменини та про дні народження відомих людей.

Новини.LIVE розповідає все про перше серпня.

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Який день першого серпня?

Перше серпня за церковним календарем 

У цей день віряни в церкві вшановують пам'ять Макрини Молодшої, яка була сестрою Василія Великого. Коли дівчині було 12 років, батько обрав для неї нареченого, якого потім раптом не стало. Тому вона вирішила все життя присвятити Богу.

Макрина Младшая
Мокрина Молодша, пам'ять якої вшановується першого серпня. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли в Макрини не стало батька, вона допомагала своїй матері виховувати дітей, зокрема, й Василя. Дівчина разом з матір’ю відійшла від світського життя приблизно 357 року. Не стало жінки 380 року.

Перше серпня в Україні та світі

У цей день і по сьоме серпня в Україні та світі відзначають Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Також першого числа в Україні святкують День інкасатора та День подруги. Крім того, першого серпня відзначається Універсальний день народження вихованців в притулках для тварин. 

Приют для животных
Волонтери у притулку для тварин з собаками. Фото: Freepik

Ще у цей день починається Міжнародний тиждень клоунів та відзначається День працівника технічної підтримки. У цю дату відзначають також Всесвітній день боротьби з раком легенів та Міжнародний день "чайлдфрі", тобто, людей, які не хочуть мати дітей.

Крім того, першого серпня відзначається  Всесвітній день скаутської хустки. 

Іменини першого серпня

У цей день свої іменини святкує Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон та Євгенія. Талісман людини, яка народилася першого серпня, — це турмалін. Предки вважали, що цей мінерал здатний лікувати захворювання та зміцнювати опорно-руховий апарат.

Турмалин
Турмалін, який є талісманом людини, народженої першого серпня. Фото: Pinterest

Відомі люди, які народилися першого серпня

Першого серпня 1896 року на світ з’явився український військовий діяч Петро Самутин, а вже у 1920 році народився відомий український публіцист та науковець Богдан Осадчук. У цей день 1936 року народився всесвітньо відомий кутюр’є з Франції Ів Сен-Лоран.

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна йти до лісу 30 серпня. 

Раніше ми розповідали про те, що для українців означає День державності. 

Також ми повідомляли про те, які церковні свята будуть у серпні 2023 року.

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