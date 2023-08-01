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1 августа в Украине и мире: именины и день рождения известных людей

1 августа 2023 04:27
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 1 августа – что этот день означает для Украины и мира, именины
Три подруги в хорошем настроении на фотосессии. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Первого августа в Украине и мире отмечается много разных праздников, а верующие в церкви чтят память Макрины Младшей. Мы рассказываем о главных праздниках в Украине и мире, об именинах и днях рождения известных людей.

Новини.LIVE рассказывает все о первом августе.

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Первое августа по церковному календарю

В этот день верующие в церкви чтят память Макрины Младшей, которая была сестрой Василия Великого. Когда девушке было 12 лет, отец выбрал для нее жениха, которого потом вдруг не стало. Поэтому она решила всю жизнь посвятить Богу.

Макрина Младшая
Мокрина Младшая, память которой почитается первого августа. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда у Макрины не стало отца, она помогала своей матери воспитывать детей, в том числе, и Василия. Девушка вместе с матерью отошла от светской жизни примерно в 357 году. Не стало женщины в 380 году.

Первое августа в Украине и мире

В этот день и до седьмого августа в Украине и мире отмечают Всемирную неделю поддержки грудного вскармливания. Также первого числа в Украине празднуют День инкассатора и День подруги. Кроме того, первого августа отмечается Универсальный день рождения питомцев в приютах для животных.

Приют для животных
Волонтеры в приюте для животных с собаками. Фото: Freepik

В этот день начинается Международная неделя клоунов и отмечается День работника технической поддержки. В эту дату отмечают также Всемирный день борьбы с раком легких и Международный день "чайлдфри", то есть, людей, не желающих иметь детей.

Кроме того, первого августа отмечается Всемирный день скаутского платка.

Именины первого августа

В этот день свои именины отмечает Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Степан, Тихон и Евгения. Талисман человека, родившегося первого августа, — это турмалин. Предки считали, что этот минерал способен лечить заболевания и укреплять опорно-двигательный аппарат.

Турмалин
Турмалин, который является талисманом человека, рожденного первого августа. Фото: Pinterest

Известные люди, родившиеся первого августа

Первого августа 1896 на свет появился украинский военный деятель Петр Самутин, а уже в 1920 году родился известный украинский публицист и ученый Богдан Осадчук. В этот день 1936 года родился всемирно известный кутюрье из Франции Ив Сен-Лоран.

Напомним, мы писали о том, почему нельзя уходить в лес 30 августа.

Раньше мы рассказывали, что для украинцев означает День государственности.

Также мы сообщали, какие церковные праздники будут в августе 2023 года.

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