Яке сьогодні свято 22 липня – значення для церкви, іменини та день для України

Щаслива жінка, яка відпочиває на гамаку в лісі. Фото: Freepik

22 липня відзначається День гамака, літнього відповинку та мозку, а віряни в церкві вшановують пам’ять мученика Панкратія. Ми розповідаємо, що цей день означає для церкви, який це день в Україні, хто відзначає іменини, а також які відомі люди народилися в цей день.

Новини.LIVE розповідає детальніше про 22 липня в світі та Україні.

Читайте також:

Що означає цей день?

Церковне свято 22 липня

22 липня віряни в церкві вшановують пам’ять мученика Панкратія, який з дитячих років був привчений до християнських цінностей, а хрестив його апостол Петро. Через те, що він багато проповідував, йому довелося віддати голову.

Зображення святого мученика Панкратія. Фото ілюстративне: Pinterest

Лише за місяць, він побудував храм, де влаштовував служби, а до нього з кожним разом приходило все більше і більше людей. Через те, що багато людей приймали християнство, язичникам це не сподобалося. Тому вони напали на Панкратія, побивши його камінням.

22 липня для українців та світу

22 липня українці та всі люди в світі відзначають День літнього відпочинку, який з’явився ще у 2015 році. У цей день привертається увага людей до того, щоб виділяти собі більше часу для релаксації в літні місяці. У цей день слід спланувати свій відпочинок.

Також у цей день відзначається День гамака, який є символом відпочинку на природі. Цей день потрібен для того, щоб всі люди забули про свої справи та просто лежали у гамаку. Гамаки протягом століть використовували люди різних культур, а раніше в них спали моряки та військові.

Люди на гамаку на відпочинку в парку. Фото: Freepik

Крім того, 22 липня — це день, коли люди в Україні та світі відзначають Всесвітній день мозку. Цей день ввели ще у 1957 році у Всесвітній федерації неврології, яка повинна виявляти хвороби, які порушують роботу мозку.

Іменини 22 липня

У цей день свої іменини відзначає Кирило, Олександр та Костянтин, а талісманом людини, яка народилася в цей день, є смарагд. Це каміння зеленого кольору, яке, як вважалося допомагає прибрати лінощі та позбутися розпусти.

Відомі люди, які народилися 22 липня

У цей день 1891 року народився український письменник Сергій Пилипенко, у цей же день, але 1990 року на світ з’явився український художник Милиця Симашкевич. 22 липня 1902 року народився український маляр-монументаліст Петро Холодний.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети існують на День літнього сонцестояння.

Раніше ми розповідали про те, які народні прикмети існують на Трійцю.

Також ми повідомляли про те, що обов’язково потрібно робити на День Петра і Павла.