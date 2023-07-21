Яке сьогодні свято 21 липня – прикмети, заборони, історія

Зображення священномученика Прокопія. Фото ілюстративне: Pinterest

21 липня в церковному календарі — це день, коли віряни вшановують пам’ять священномученика Прокопія. Ми пояснюємо, що означає цей день, ким був Прокопій, що категорично забороняється робити в це свято та які є народні прикмети.

Новини.LIVE розповідає все про День вшанування пам'яті священномученика Прокопія.

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Історія

Прокопій з’явився на світ у Єрусалимі та у молоді роки служив при імператорі Діоклетіані. Батько чоловіка був християнином, а мати мала язичницьку віру. Що стосується самого Прокопія, то він завжди вірив лише в Ісуса Христа.

Зображення священномученика Прокопія. Фото ілюстративне: УНІАН

Одного разу імператор відправив Прокопія на службу до Олександрії, де йому потрібно було виявляти християн. Аж раптом почув чоловік голос Господа та побачив знамення. Тоді він відмовився переслідувати християн та знищив язичників вдома.

Коли мати помітила, що робить її син, вона одразу ж повідомила про це імператору. Той схопив Прокопія та довго його мучив, намагаючись змусити відректися від Господа. Всіх, хто підтримував чоловіка, вбили, а згодом і його самого стратили мечем.

Головні заборони 21 липня

У цей день людям не радять починати нові справи, адже є ризик того, що вони не будуть успішними. Також категорично не можна лаятися, сваритися та бути ледачим. Крім того, 21 липня не слід займатися важкою працею.

Важка фізична праця, якою не можна займатися 21 липня. Фото: Freepik

Народні прикмети 21 липня

Дивлячись на погоду у цей день, варто знати, що такою самою вона буде й другого серпня. Якщо 21 липня бджоли є надто активними, це вказує на спекотну погоду, а якщо на вулиці дощ без вітру, слід чекати на довгу негоду за вікном.

Не варто купатися у цей день у водоймі, адже вважається, що так можна накликати на себе біду.

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