Какой сегодня праздник 21 июля – приметы, запреты, история

Изображение священномученика Прокопия. Фото иллюстративное: Pinterest

21 июля в церковном календаре — это день, когда верующие чтят память священномученика Прокопия. Мы объясняем, что означает этот день, кем был Прокопий, что категорически запрещается делать в этот праздник и какие есть народные приметы.

Новини.LIVE рассказывает все о Дне памяти священномученика Прокопия.

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История

Прокопий появился на свет в Иерусалиме и в молодые годы служил при императоре Диоклетиане. Отец мужчины был христианином, а мать имела языческую веру. Что касается самого Прокопия, то он всегда верил только в Иисуса Христа.

Изображение священномученика Прокопия. Фото иллюстративное: УНИАН

Однажды император отправил Прокопия на службу в Александрию, где ему нужно было обнаруживать христиан. И вдруг услышал мужчина голос Господа и увидел знамение. Тогда он отказался преследовать христиан и уничтожил язычников дома.

Когда мать заметила, что делает ее сын, она сразу же сообщила об этом императору. Он схватил Прокопия и долго его мучил, пытаясь заставить отречься от Господа. Всех, кто поддерживал мужчину, убили, а затем и его самого казнили мечом.

Главные запреты 21 июля

В этот день людям не советуют начинать новые дела, ведь есть риск того, что они не будут успешными. Также категорически нельзя ругаться, ссориться и быть ленивым. Кроме того, 21 июля не следует заниматься тяжелым трудом.

Тяжелый физический труд, которым нельзя заниматься 21 июля. Фото: Freepik

Народные приметы 21 июля

Глядя на погоду в этот день, следует знать, что такой же она будет и второго августа. Если 21 июля пчелы слишком активны, это указывает на жаркую погоду, а если на улице дождь без ветра, следует ждать долгую непогоду за окном.

Не стоит купаться в этот день в водоеме, ведь считается, что так можно навлечь на себя беду.

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