Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow 22 июля для Украины и мира: какой это праздник, рождение известных людей и именины arrow

22 июля для Украины и мира: какой это праздник, рождение известных людей и именины

22 июля 2023 00:10
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 22 июля – значение для церкви, именины и день для Украины
Счастливая женщина, которая отдыхает на гамаке в лесу. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

22 июля отмечается День гамака, летнего отдыха и мозга, а верующие в церкви чтят память мученика Панкратия. Мы рассказываем, что этот день означает для церкви, какой это день в Украине, кто отмечает именины, а также какие известные люди родились в этот день.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о 22 июля в мире и Украине.

Читайте также:

Что значит этот день?

Церковный праздник 22 июля

22 июля верующие в церкви чтят память мученика Панкратия, который с детских лет был приучен к христианским ценностям, а крестил его апостол Петр. Из-за того, что он много проповедовал, ему пришлось отдать голову.

Святой мученик Панкратий
Изображение святого мученика Панкратия. Фото иллюстративное: Pinterest

Только через месяц он построил храм, где устраивал службы, а к нему с каждым разом приходило все больше и больше людей. Из-за того, что многие принимали христианство, язычникам это не понравилось. Поэтому они напали на Панкратия, избив его камнями.

22 июля для украинцев и мира

22 июля украинцы и все люди в мире отмечают День летнего отдыха, появившийся еще в 2015 году. В этот день привлекается внимание людей к тому, чтобы уделять себе больше времени для релаксации в летние месяцы. В этот день следует спланировать свой отдых.

Также в этот день отмечается День гамака, который является символом отдыха на природе. Этот день нужен, чтобы все люди забыли о своих делах и просто лежали в гамаке. Гамаки на протяжении веков использовали люди разных культур, а раньше в них спали моряки и военные.

Люди на гамаке на отдыхе в парке.
Люди на гамаке на отдыхе в парке. Фото: Freepik

Кроме того, 22 июля — это день, когда люди в Украине и мире отмечают Всемирный день мозга. Этот день ввели еще в 1957 году во Всемирной федерации неврологии, которая должна выявлять болезни, нарушающие работу мозга.

Именины 22 июля

В этот день свои именины отмечает Кирилл, Александр и Константин, а талисманом человека, родившегося в этот день, является изумруд. Это камни зеленого цвета, которые, как считалось, помогают убрать лень и избавиться от разврата.

Известные люди, родившиеся 22 июля

В этот день в 1891 году родился украинский писатель Сергей Пилипенко, в этот же день, но в 1990 году на свет появился украинский художник Милица Симашкевич. 22 июля 1902 года родился украинский художник-монументалист Петр Холодный.

Напомним, мы писали о том, какие приметы существуют в День летнего солнцестояния.

Раньше мы рассказывали о том, какие народные приметы существуют на Троицу.

Также мы сообщали о том, что обязательно нужно делать в День Петра и Павла.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз