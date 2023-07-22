Какой сегодня праздник 22 июля – значение для церкви, именины и день для Украины

Счастливая женщина, которая отдыхает на гамаке в лесу. Фото: Freepik

22 июля отмечается День гамака, летнего отдыха и мозга, а верующие в церкви чтят память мученика Панкратия. Мы рассказываем, что этот день означает для церкви, какой это день в Украине, кто отмечает именины, а также какие известные люди родились в этот день.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о 22 июля в мире и Украине.

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Что значит этот день?

Церковный праздник 22 июля

22 июля верующие в церкви чтят память мученика Панкратия, который с детских лет был приучен к христианским ценностям, а крестил его апостол Петр. Из-за того, что он много проповедовал, ему пришлось отдать голову.

Изображение святого мученика Панкратия. Фото иллюстративное: Pinterest

Только через месяц он построил храм, где устраивал службы, а к нему с каждым разом приходило все больше и больше людей. Из-за того, что многие принимали христианство, язычникам это не понравилось. Поэтому они напали на Панкратия, избив его камнями.

22 июля для украинцев и мира

22 июля украинцы и все люди в мире отмечают День летнего отдыха, появившийся еще в 2015 году. В этот день привлекается внимание людей к тому, чтобы уделять себе больше времени для релаксации в летние месяцы. В этот день следует спланировать свой отдых.

Также в этот день отмечается День гамака, который является символом отдыха на природе. Этот день нужен, чтобы все люди забыли о своих делах и просто лежали в гамаке. Гамаки на протяжении веков использовали люди разных культур, а раньше в них спали моряки и военные.

Люди на гамаке на отдыхе в парке. Фото: Freepik

Кроме того, 22 июля — это день, когда люди в Украине и мире отмечают Всемирный день мозга. Этот день ввели еще в 1957 году во Всемирной федерации неврологии, которая должна выявлять болезни, нарушающие работу мозга.

Именины 22 июля

В этот день свои именины отмечает Кирилл, Александр и Константин, а талисманом человека, родившегося в этот день, является изумруд. Это камни зеленого цвета, которые, как считалось, помогают убрать лень и избавиться от разврата.

Известные люди, родившиеся 22 июля

В этот день в 1891 году родился украинский писатель Сергей Пилипенко, в этот же день, но в 1990 году на свет появился украинский художник Милица Симашкевич. 22 июля 1902 года родился украинский художник-монументалист Петр Холодный.

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