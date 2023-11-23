Що треба знати про собаку породи Акіта-іну — характер, харчування і догляд

Собака породи Акіта-іну вдома. Фото: Pixabay

Собака породи Акіта-іну — це справжнє втілення сміливості, темпераменту, стриманості та гарного виховання. Але перш, ніж заводити цього собаку у себе вдома, варто знати про деякі його індивідуальні особливості, зокрема про його характер, догляд і харчування.

Новини.LIVE розповідає детальніше про собаку породи Акіта-іну.

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Що відомо про характер Акіта-іну

Ця порода собак вміє себе поводити у стресових ситуаціях, має високий інтелект, відданість і терплячість. Але цьому собаці потрібен господар із досвідом, адже він схильний до лідерства, дуже впертий і напористий. Тренування буде успішним тільки за умови постійного виховання.

Водночас потрібно мати повагу до цього розумного собаки, адже за досить суворою зовнішністю прихований ласкавий і добрий собака. Ще однією перевагою цієї породи є той факт, що вона ідеально підходить для охорони і захисту.

Собака породи Акіта-іну. Фото: Freepik

Як доглядати за Акіта-іну

Не секрет, що ця порода собак має дуже гарну шерсть, але, якщо є думка про те, що за нею важко доглядати, то ви помиляєтеся. Не потрібно постійно стригти цю шерсть, достатньо одноразово або двічі на тиждень розчісувати її гребінцем, гребенем або щіткою.

Але варто розуміти, що ця порода зазвичай досить сильно линяє, тому вичісувати у такий період потрібно щодня. Для цього краще використовувати:

Фурмінатор

Дешеддер

Не потрібно часто купати цю породу, робити це варто двічі-тричі на рік у звичайних умовах.

Чим годувати Акіту-іну

Варто розуміти, що ця порода харчується сухим кормом високої якості, але потрібно враховувати особливості собаки. До раціону можна додавати консерви, але бажано того ж виробника, як і сухий корм. Також собаці потрібен постійний доступ до свіжої води.

Пес породи Акіта-іну на прогулянці. Фото: Pinterest

Не можна давати цьому собаці їжу зі столу, але зрідка можна запропонувати нежирний кисломолочний сир, овочі або відварене пісне м’ясо. Краще давати йому якісь смаколики із зоомагазину. У період ліньки краще додавати до раціону вітаміни для шерсті, щоб покращити ріст волосся і полегшити процес оновлення шерсті.

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