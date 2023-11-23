Что нужно знать о собаке породы Акита-ину — характер, питание и уход

Собака породы Акита-ину дома. Фото: Pixabay

Собака породы Акита-ина — это настоящее воплощение смелости, темперамента, сдержанности и хорошего воспитания. Но прежде, чем заводить эту собаку у себя дома, стоит знать о некоторых ее индивидуальных особенностях, в частности, о ее характере, уходе и питании.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о собаке породы Акита-ину.

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Что известно о характере Акита-ину

Эта порода собак умеет себя вести в стрессовых ситуациях, обладает высоким интеллектом, преданностью и терпением. Но этой собаке нужен хозяин с опытом, ведь она склонна к лидерству, очень упрямая и напористая. Тренировка будет успешной только при постоянном воспитании.

В то же время, нужно иметь уважение к этой умной собаке, ведь за достаточно суровой внешностью скрыта ласковая и добрая собака. Еще одним преимуществом этой породы является тот факт, что она идеально подходит для охраны и защиты.

Собака породы Акита-ину. Фото: Freepik

Как ухаживать за Акита-ину

Не секрет, что эта порода собак имеет очень хорошую шерсть, но если есть мысль о том, что за ней трудно ухаживать, то вы ошибаетесь. Не нужно постоянно стричь эту шерсть, достаточно один или два раза в неделю расчесывать ее расческой, гребнем или щеткой.

Но следует понимать, что эта порода обычно достаточно сильно линяет, поэтому вычесывать в такой период нужно каждый день. Для этого лучше использовать:

Фурминатор

Дешеддер

Не нужно часто купать эту породу, делать это следует два-три раза в год в обычных условиях.

Чем кормить Акита-ину

Следует понимать, что эта порода питается сухим кормом высокого качества, но следует учитывать особенности собаки. В рацион можно добавлять консервы, но желательно того же производителя, как и сухой корм. Также собаке требуется постоянный доступ к свежей воде.

Пес породы Акита-ину на прогулке. Фото: Pinterest

Нельзя давать этой собаке еду со стола, но изредка можно предложить нежирный кисломолочный творог, овощи или отварное постное мясо. Лучше давать ему какие-нибудь вкусности из зоомагазина. В период леньки лучше добавлять в рацион витамины для шерсти, чтобы улучшить рост волос и облегчить процесс обновления шерсти.

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