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Акита-ину — индивидуальные особенности собаки из фильма "Хатико"

23 ноября 2023 21:02
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что нужно знать о собаке породы Акита-ину — характер, питание и уход
Собака породы Акита-ину дома. Фото: Pixabay
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Собака породы Акита-ина — это настоящее воплощение смелости, темперамента, сдержанности и хорошего воспитания. Но прежде, чем заводить эту собаку у себя дома, стоит знать о некоторых ее индивидуальных особенностях, в частности, о ее характере, уходе и питании.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о собаке породы Акита-ину.

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Что известно о характере Акита-ину

Эта порода собак умеет себя вести в стрессовых ситуациях, обладает высоким интеллектом, преданностью и терпением. Но этой собаке нужен хозяин с опытом, ведь она склонна к лидерству, очень упрямая и напористая. Тренировка будет успешной только при постоянном воспитании.

В то же время, нужно иметь уважение к этой умной собаке, ведь за достаточно суровой внешностью скрыта ласковая и добрая собака. Еще одним преимуществом этой породы является тот факт, что она идеально подходит для охраны и защиты.

Собака породы Акита-ину
Собака породы Акита-ину. Фото: Freepik

Как ухаживать за Акита-ину

Не секрет, что эта порода собак имеет очень хорошую шерсть, но если есть мысль о том, что за ней трудно ухаживать, то вы ошибаетесь. Не нужно постоянно стричь эту шерсть, достаточно один или два раза в неделю расчесывать ее расческой, гребнем или щеткой.

Но следует понимать, что эта порода обычно достаточно сильно линяет, поэтому вычесывать в такой период нужно каждый день. Для этого лучше использовать:

  • Фурминатор
  • Дешеддер

Не нужно часто купать эту породу, делать это следует два-три раза в год в обычных условиях.

Чем кормить Акита-ину

Следует понимать, что эта порода питается сухим кормом высокого качества, но следует учитывать особенности собаки. В рацион можно добавлять консервы, но желательно того же производителя, как и сухой корм. Также собаке требуется постоянный доступ к свежей воде.

Пес породы Акита-ину на прогулке
Пес породы Акита-ину на прогулке. Фото: Pinterest

Нельзя давать этой собаке еду со стола, но изредка можно предложить нежирный кисломолочный творог, овощи или отварное постное мясо. Лучше давать ему какие-нибудь вкусности из зоомагазина. В период леньки лучше добавлять в рацион витамины для шерсти, чтобы улучшить рост волос и облегчить процесс обновления шерсти.

Напомним, мы писали о том, что следует знать прежде, чем заводить дома немецкую овчарку.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно знать о собаке породы питбуль.

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