Авраменко пояснив, що не так з іменами "Кіріл", "Нікіта" чи "Даніла"

Мовознавець Олександр Авраменко. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko

В Україні все частіше зросійщують імена та називають дітей "Кірілом", "Нікітою" чи "Данілою". Краще за все давати дітям ім'я згідно з українською традицією.

Про це розповів відомий мовознавець Олександр Авраменко "Сніданку з 1+1".

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Зросійщення українських імен

Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці з української мови говорив про зросійщення імен. Він закликав українців берегти мову, яку передали нам наші предки. Мовознавець наголосив, що як називати дітей — справа батьків, однак слід зважати на українську традицію.

"Як назвати дитину – вирішують батьки. Хтось називає маля ім'ям діда чи баби, хтось зважає передусім на милозвучність наймення, хтось на національну традицію. Напевно, всі помітили, що дехто з українців називає своїх дітей згідно з російською вимовою. Не Микита, а Нікіта, не Кирило, а Кіріл, не Данило, а Даніїл чи Даніла", — розповів Авраменко.

Він додав, що називати дітей можна як хочуть батьки, проте у свідоцтві про народження краще записати згідно з українською традицією, щоб потім не було сумнівів з ім'ям по батькові. Наприклад, Ольга Даніловна чи Богдан Кірілович.

Нагадаємо, раніше Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці з української мови пояснив різницю між словами "дякую" та "спасибі".

Також ми писали, що багато хто з громадян України досі називає українські гривні "рублями". Проте так називають валюту у Росії, яка розпочала жорстоку війну проти нашої країни.

Додамо, в українській мові часто вживають слово "холостяк". Мовознавець Олександр Авраменко розповів, що правильніше сказати "парубок".