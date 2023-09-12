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Авраменко пояснив, що не так з іменами "Кіріл", "Нікіта" чи "Даніла"

12 вересня 2023 14:03
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Авраменко пояснив, що не так з іменами "Кіріл", "Нікіта" чи "Даніла"
Мовознавець Олександр Авраменко. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні все частіше зросійщують імена та називають дітей "Кірілом", "Нікітою" чи "Данілою". Краще за все давати дітям ім'я згідно з українською традицією.

Про це розповів відомий мовознавець Олександр Авраменко  "Сніданку з 1+1"

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Зросійщення українських імен

Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці з української мови говорив про зросійщення імен. Він закликав українців берегти мову, яку передали нам наші предки. Мовознавець наголосив, що як називати дітей — справа батьків, однак слід зважати на українську традицію.

"Як назвати дитину – вирішують батьки. Хтось називає маля ім'ям діда чи баби, хтось зважає передусім на милозвучність наймення, хтось на національну традицію. Напевно, всі помітили, що дехто з українців називає своїх дітей згідно з російською вимовою. Не Микита, а Нікіта, не Кирило, а Кіріл, не Данило, а Даніїл чи Даніла", — розповів Авраменко. 

Він додав, що називати дітей можна як хочуть батьки, проте у свідоцтві про народження краще записати  згідно з українською традицією, щоб потім не було сумнівів з ім'ям по батькові. Наприклад, Ольга Даніловна чи Богдан Кірілович. 

Нагадаємо, раніше Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці з української мови пояснив різницю між словами "дякую" та "спасибі"

Також ми писали, що багато хто з громадян України досі називає українські гривні "рублями". Проте так називають валюту у Росії, яка розпочала жорстоку війну проти нашої країни. 

Додамо, в українській мові часто вживають слово "холостяк". Мовознавець Олександр Авраменко розповів, що правильніше сказати "парубок". 

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