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Авраменко объяснил, что не так с именами "Кіріл", "Нікіта" или "Даніла"

12 сентября 2023 14:03
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Авраменко объяснил, что не так с именами "Кіріл", "Нікіта" или "Даніла"
Языковед Александр Авраменко. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине все чаще обросают имена и называют детей "Кірілом", "Нікітой" или "Данілой". Лучше всего давать детям имя согласно украинской традиции.

Об этом рассказал известный языковед Александр Авраменко "Завтраку с 1+1".

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Руссификация украинских имен

Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку говорил о руссификации имен. Он призвал украинцев беречь язык, переданный нам нашими предками. Языковед подчеркнул, что как называть детей — дело родителей, однако следует учитывать украинскую традицию.

"Как назвать ребенка — решают родители. Кто-то называет малыша именем деда или бабы, кто-то учитывает прежде всего благозвучие наименования, кто-то на национальную традицию. Наверное, все заметили, что некоторые украинцы называют своих детей согласно русскому произношению. Не Нікіта, а Микита, не Кірілл, а Кирило, не Даніл, а Даніїл или Данило", — рассказал Авраменко.

Он добавил, что называть детей можно как хотят родители, однако в свидетельстве о рождении лучше записать согласно украинской традиции, чтобы потом не было сомнений с отчеством. К примеру, Ольга Даніловна или Богдан Кірілович.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку объяснил разницу между словами "спасибо" и "спасибо".

Также мы писали, что многие граждане Украины до сих пор называют украинские гривны "рублями". Однако так называют валюту в России, которая начала жестокую войну против нашей страны.

Добавим, в украинском языке часто используют слово "холостяк". Языковед Александр Авраменко рассказал, что правильнее сказать парень.

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