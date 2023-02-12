Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Чи може декрет звільнити чоловіка від мобілізації: юристи дали пояснення arrow

Чи може декрет звільнити чоловіка від мобілізації: юристи дали пояснення

12 лютого 2023 07:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Чи можуть мобілізувати чоловіка з декретної відпустки — пояснення юристів
Юристи пояснили, за яких умов чоловік може піти у декретну відпустку
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

З початку повномасштабної війни в Україні триває загальна мобілізація, під час якої призову до ЗСУ підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років. Однак законодавство передбачає винятки для деяких категорій осіб.

Чи можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації чоловіки, які пішли у декретну відпустку по догляду за дитиною, інформують юристи адвокатського агентства "Вертикаль".  

Читайте також:

За словами фахівців, якщо жінка працює, утримуючи сім'ю, а чоловік знаходиться у декреті по догляду за дитиною, це не дає йому право на відстрочку від мобілізації. 

Тож якщо у чоловіка відсутні підстави для відстрочки від мобілізації, тоді його зможуть мобілізувати з декрету. 

"Сама по собі декретна відпустка не дає право на відстрочку від мобілізації для чоловіків. Якщо у вашого чоловіка відсутні підстави на відстрочку від мобілізації, тоді його зможуть мобілізувати з декрету", — пояснюють юристи.

Чи можуть мобілізувати чоловіка з декретної відпустки

Водночас зазначається, що чоловік-військовослужбовець, дружина якого також є військовою, в умовах воєнного стану може обрати — піти на фронт чи в декретну відпустку. 

Таке право прописано в законопроєкті №7464 "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо рівних можливостей матері і батька, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період"

Таке ж право мають чоловіки, які, згідно з законом, мають відстрочку від призову під час мобілізації. 

Нагадаємо, ми розповідали, які обставини не надають права для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Раніше ми писали, за якими причинами можна звільнитися з військової служби та що необхідно зазначити в рапорті обов'язково. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

14:22 РФ атакувала Донецьку область: двоє загиблих та десятеро поранених

14:22 Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження терміну повноважень: у чому причина

Новина з фото

13:55 На Одещині можливі потужні землетруси, — прогноз сейсмологів

13:54 Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років

13:54 Британія веде перемовини щодо виробництва озброєння в Україні, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:40 Даріо Срна розповів про продаж ще одного гравця "Шахтаря": хто піде з команди

13:34 Ляшко розповів, скільки медзакладів під час війни знищили росіяни

13:24 Окупанти вчергове обстріляли будівлю Херсонської ОДА: що відомо

13:15 Грузія продовжує вбивати екс-президента Саакашвілі, — Михайло Подоляк про позицію Грузії у справі засудженого політика

Новина з відео

13:00 Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення

Новина з відео

13:00 Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення

Новина з відео

12:43 Шикарний гол "Уніона" у ворота "РБ Лейпциг" злякав "Баварію": Берлін іде за чемпіонством

Новина з відео

10:52 У Раді готують поправку, яка дозволить призначати міністром оборони військового

Новина з відео

09:00 Перша поразка Вихриста на професійному ринзі: як програв українець

Новина з відео

06:30 "Марсель" переміг "Клермон": як зіграв Малиновський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

Новина з відео

21:10 Тренер "Арсенала" Артета оцінив гру з "Брентфордом": Зінченко міг принести три очки

Новина з відео

19:45 Зважування перед боєм Вихриста: які шанси в українця на перемогу

Новина з відео

18:20 Зеленський анонсував нові кроки РНБО у захисті України від тих, хто працював на рф

Новина з відео

18:00 Чи потрібні українським книгарням книжки російською мовою: думка одеситів

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Актуальне по темі

None 12 Лютий 14:22

РФ атакувала Донецьку область: двоє загиблих та десятеро поранених

None 12 Лютий 14:25

Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження терміну повноважень: у чому причина

None 12 Лютий 14:06

На Одещині можливі потужні землетруси, — прогноз сейсмологів

None 12 Лютий 13:54

Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB