Чи можуть мобілізувати чоловіка з декретної відпустки — пояснення юристів

Чи може декрет звільнити чоловіка від мобілізації: юристи дали пояснення
З початку повномасштабної війни в Україні триває загальна мобілізація, під час якої призову до ЗСУ підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років. Однак законодавство передбачає винятки для деяких категорій осіб.
Чи можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації чоловіки, які пішли у декретну відпустку по догляду за дитиною, інформують юристи адвокатського агентства "Вертикаль".
-
Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження терміну повноважень: у чому причина
-
На Одещині можливі потужні землетруси, — прогноз сейсмологів
-
Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років
-
Британія веде перемовини щодо виробництва озброєння в Україні, — ЗМІ
-
Даріо Срна розповів про продаж ще одного гравця "Шахтаря": хто піде з команди
-
Ляшко розповів, скільки медзакладів під час війни знищили росіяни
-
Окупанти вчергове обстріляли будівлю Херсонської ОДА: що відомо
-
Грузія продовжує вбивати екс-президента Саакашвілі, — Михайло Подоляк про позицію Грузії у справі засудженого політика
-
Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення
-
Для організації атаки дронів по території України окупанти залучили іноземних найманців, — ГУР
За словами фахівців, якщо жінка працює, утримуючи сім'ю, а чоловік знаходиться у декреті по догляду за дитиною, це не дає йому право на відстрочку від мобілізації.
Тож якщо у чоловіка відсутні підстави для відстрочки від мобілізації, тоді його зможуть мобілізувати з декрету.
"Сама по собі декретна відпустка не дає право на відстрочку від мобілізації для чоловіків. Якщо у вашого чоловіка відсутні підстави на відстрочку від мобілізації, тоді його зможуть мобілізувати з декрету", — пояснюють юристи.
Водночас зазначається, що чоловік-військовослужбовець, дружина якого також є військовою, в умовах воєнного стану може обрати — піти на фронт чи в декретну відпустку.
Таке право прописано в законопроєкті №7464 "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо рівних можливостей матері і батька, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період"
Таке ж право мають чоловіки, які, згідно з законом, мають відстрочку від призову під час мобілізації.
Нагадаємо, ми розповідали, які обставини не надають права для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
Раніше ми писали, за якими причинами можна звільнитися з військової служби та що необхідно зазначити в рапорті обов'язково.