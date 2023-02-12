Чи можуть мобілізувати чоловіка з декретної відпустки — пояснення юристів

Юристи пояснили, за яких умов чоловік може піти у декретну відпустку

З початку повномасштабної війни в Україні триває загальна мобілізація, під час якої призову до ЗСУ підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років. Однак законодавство передбачає винятки для деяких категорій осіб.

Чи можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації чоловіки, які пішли у декретну відпустку по догляду за дитиною, інформують юристи адвокатського агентства "Вертикаль".

За словами фахівців, якщо жінка працює, утримуючи сім'ю, а чоловік знаходиться у декреті по догляду за дитиною, це не дає йому право на відстрочку від мобілізації.

Тож якщо у чоловіка відсутні підстави для відстрочки від мобілізації, тоді його зможуть мобілізувати з декрету.

"Сама по собі декретна відпустка не дає право на відстрочку від мобілізації для чоловіків. Якщо у вашого чоловіка відсутні підстави на відстрочку від мобілізації, тоді його зможуть мобілізувати з декрету", — пояснюють юристи.

Водночас зазначається, що чоловік-військовослужбовець, дружина якого також є військовою, в умовах воєнного стану може обрати — піти на фронт чи в декретну відпустку.

Таке право прописано в законопроєкті №7464 "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо рівних можливостей матері і батька, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період"

Таке ж право мають чоловіки, які, згідно з законом, мають відстрочку від призову під час мобілізації.

Нагадаємо, ми розповідали, які обставини не надають права для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Раніше ми писали, за якими причинами можна звільнитися з військової служби та що необхідно зазначити в рапорті обов'язково.